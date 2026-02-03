LIV Golf otorgará puntos de ranking mundial por primera vez, pero solo para los 10 primeros

LIV Golf recibió un impulso en vísperas de comenzar su quinta temporada cuando el Ranking Mundial Oficial del Golf aprobó que la liga financiada por Arabia Saudí reciba puntos de clasificación por primera vez.

Pero la decisión unánime tomada el martes por la junta del OWGR (las iniciales en inglés del ente a cargo del ranking) tiene algunas condiciones.

Los puntos se distribuirán solo para los primeros 10 puestos en comparación con otras giras que tienen un grupo de competidores más pequeño y aparte a los del fondo.

Para su liga de 57 jugadores, LIV obtendrá puntos basados en una categoría de "Torneo de Grupo Pequeño" que también se aplica a torneos como el Tour Championship y los torneos emblemáticos de la Gira PGA Tour que no tienen corte.

Considerando que LIV Golf ha estado sin puntos de clasificación desde que la liga se lanzó en 2022, el impacto será menor. Tyrrell Hatton (22 en el ranking) y Bryson DeChambeau (33) —dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos— son los únicos jugadores de LIV en el Top 50, con otros cinco entre los 100 mejores. El español Jon Rahm, el último jugador antes de Scottie Scheffler en ser número uno del mundo, ahora está en el puesto número 97.

La decisión es efectiva de inmediato ya que LIV Golf comienza el miércoles en Arabia Saudí.

"Es un gran día, y un día positivo en mi opinión", dijo Trevor Immelman, un ex campeón del Masters y presidente del OWGR, en una entrevista telefónica. “Ha sido un proceso largo, ha sido agotador en muchos sentidos, con una gran cantidad de personas externas involucradas y trabajando día y noche para tomar esta decisión antes de que LIV tenga su primer torneo.

El inicio de temporada de LIV en Riad probablemente repartirá alrededor de 23 puntos al ganador, en comparación con casi 47 puntos para Chris Gotterup cuando ganó el Abierto Sony, con campo más débil en la primera parte de la temporada de la Gira de la PGA. El ganador del Abierto de Phoenix esta semana obtiene alrededor de 59 puntos.

LIV obtendría ligeramente más puntos que el Masters de Qatar en el tour europeo esta semana.

Aun así, sería un impulso para un jugador de LIV si logra una buena racha, como el chileno Joaquín Niemann que ganó cinco torneos el año pasado, Rahm dentro de los 10 primeros en todos menos uno de los 13 torneos.

El ranking mundial es importante porque los cuatro majors lo utilizan para ayudar a determinar los participantes. El US Open y el Abierto Británico crearon categorías para los jugadores de LIV cuando no estaban obteniendo puntos de clasificación. El Masters y el Campeonato de la PGA dieron invitaciones especiales.

LIV ha pasado de 54 hoyos a 72 hoyos para 2026, aunque eso no fue un gran obstáculo para obtener puntos del ranking mundial porque otros tours más pequeños alrededor del mundo también tienen eventos de 54 hoyos. Más bien, fue la rotación en LIV y la auto-selección de agregar jugadores con contratos.

“Respetamos la decisión de hoy de la junta de gobierno del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) y el considerable tiempo que la junta y el presidente Immelman dedicaron a este proceso”, dijo la PGA en un comunicado.

El OWGR dijo que continuaría revisando cualquier cambio que LIV haga a su liga para 2027, lo que resultaría en otorgar más —o menos— puntos, y si permanece en el sistema.

