LiveArt Market comienza a operar

LiveArt se complace en anunciar el lanzamiento de LiveArt Market, el mercado digital entre iguales que pone el control en manos de compradores y vendedores. LiveArt Market comenz贸 sus intercambios limitados y por invitaci贸n la semana pasada y ya ha conseguido ventas por valor de casi 5 millones de d贸lares, con m谩s de 1.000 obras de arte valoradas en aproximadamente 120 millones de d贸lares en proceso de venta. Los precios oscilan entre 50.000 y 500.000 d贸lares, y las obras de Amoako Boafo y Ed Clark alcanzan las seis cifras. Las primeras ofertas disponibles para la compra incluyen obras de Derrick Adams, Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama, Pablo Picasso y Andy Warhol, entre otros.

Yayoi Kusama, Little Flower, 1952, Gouache, pastel, ink, pen on paper, 11.5 x 8.5 in (Photo: Business Wire)

LiveArt otorga el mando a los coleccionistas, ofreciendo a los participantes un destino de informaci贸n en tiempo real y un mercado eficiente y seguro en el que comerciar de forma privada. Todos los participantes de LiveArt Market son examinados minuciosamente y por lo tanto, pueden negociar de forma an贸nima en salas virtuales especiales. Adem谩s, los vendedores pueden controlar la visibilidad de sus obras de arte y compartir s贸lo informaci贸n e im谩genes precisas cuando se sientan c贸modos con un posible comprador; de este modo se resuelven dos de las principales preocupaciones que suelen preocupar a los participantes en el mercado.

Marisa Kayyem, responsable de contenidos y datos de LiveArt, afirma: 鈥淟a privacidad es el sello distintivo de LiveArt, lo cual es de suma importancia para quienes desean buscar una posible venta o compra sin arriesgarse a sobreexponer una obra o revelar una estrategia de colecci贸n. Al mismo tiempo, LiveArt ofrece m谩s transparencia en el proceso de venta que cualquier otra plataforma o sitio: un vendedor y un comprador y tarifas sencillas y bajas. Las salas de negociaci贸n virtuales permiten a vendedores y compradores controlar el resultado y el precio fijado鈥.

Los vendedores suben obras de arte de su propia colecci贸n a la completa plataforma de datos de LiveArt impulsada por IA. Reciben un LiveArt Estimate鈩 de forma inmediata, ven las tendencias de los precios y las ventas comparables y toman decisiones informadas sobre una posible venta.

Los compradores descubren las obras navegando por el mercado de LiveArt y viendo aquellas que aparecen tanto en el mercado p煤blico como privado, donde se muestran obras comparables y la informaci贸n se comparte s贸lo tras la aprobaci贸n del vendedor. Una vez tomada la decisi贸n de proceder a la venta, la obra se env铆a a un lugar seguro donde se realiza la valoraci贸n antes de completar la venta. Los fondos se retienen en dep贸sito antes de ser entregados al vendedor y se aplica una comisi贸n fija del 10 % a los compradores.

George O'Dell, vicepresidente ejecutivo de LiveArt, comenta: "LiveArt ofrece un nivel de acceso y descubrimiento que antes s贸lo estaba al alcance de los participantes m谩s experimentados del mercado. La plataforma es un lugar muy emocionante para que los coleccionistas participen directamente y busquen obras valiosas que de otro modo no estar铆an disponibles, observen las 煤ltimas tendencias y descubran artistas normalmente reservados a un peque帽o grupo de iniciados. Por primera vez, los coleccionistas de todo el mundo tendr谩n acceso a una oferta muy interesante de obras que pueden satisfacer todos los gustos".

