Liverpool abre la Premier League con triunfo agónico ante Bournemouth

El Liverpool levantó el telón de la nueva temporada 2025-2026 de la Premier League con una victoria en los últimos minutos contra el Bournemouth (4-2) este viernes en la apertura de la primera jornada.

En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio en un accidente de tráfico en España, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

Después de un mercado de fichajes en el que los Reds han invertido una alta cantidad (312 millones de euros o US$366 millones), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37).

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el 49, pero un doblete de Antoine Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64 y 77).

Antes de ello, el internacional ghanés fue víctima de un insulto racista procedente de un hincha del Liverpool hacia la media hora de partido, lo que llevó al árbitro Anthony Taylor a interrumpir el juego unos minutos.

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Salah estrena así su cuenta anotadora, después de haber sido el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 dianas.

El Liverpool consiguió así recuperar la sonrisa después de la decepción vivida el pasado fin de semana, cuando perdió en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante el Crystal Palace.

La primera jornada de la Premier League continúa este fin de semana.

Destacan principalmente dos duelos, el derbi entre el campeón mundial Chelsea y el Crystal Palace, y especialmente la visita el domingo del Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola arranca el sábado en el terreno del Wolverhampton, mientras que el Tottenham, derrotado el miércoles por el PSG en los penales en la Supercopa de Europa, recibe ese mismo día al Burnley.