Liverpool adquiere a Federico Chiesa de Juventus por 13,2 millones de dólares

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El extremo italiano Federico Chiesa completó el jueves su traspaso a Liverpool procedente de Juventus por 10 millones de libras (13,2 millones de dólares).

Chiesa, de 26 años, es el primer jugador de campo fichado por Liverpool desde que el nuevo técnico Arne Slot asumió las riedas en el verano. Es el hijo del exatacante italiano Enrico Chiesa.

Liverpool desembolsaría 2,5 millones de libras (3,3 millones) de dólares en concepto de variables que dependerán de los resultados del equipo de la Liga Premier inglesa.

Chiesa llegó a Juventus procedente de Fiorentina en octubre de 2020 por 50 millones de euros (entonces 60 millones de dólares) y fue titular de la selección de Italia que conquistó la Eurocopa un año después.

Sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla en enero de 2022 y estuvo fuera de acción durante de 10 meses. Reapareció con la Azzurra y disputó cuatro partidos en la Euro 2024.

“Estoy feliz de ser un jugador de Liverpool”, dijo Chiesa. “Cuando (el director deportivo) Richard Hughes) me llamó y me preguntó: ‘¿Quieres venir a Liverpool?’ — y el técnico me llamó — yo respondí con un sí de inmediato. Conozco la historia de este club y lo que significa para sus hinchas”.

Chiesa, quien entraba al último año de su contrato con Juventus, puede jugar por ambas bandas.

A inicios de esta semana, Liverpool fichó al arquero georgiano Giorgi Mamardashvili de Valencia, en un acuerdo que permitirá que permanezca en el club español durante el resto de la temporada.

AP