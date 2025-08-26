Liverpool ante el dilema Isak antes de recibir al Arsenal

Liverpool y Arsenal han invertido entre los dos casi 550 millones de libras (US$742 millones) en el 'mercato', pero el futuro del delantero del Newcastle, Alexander Isak sigue sin resolverse a cinco días del choque estelar entre Reds y Gunners en Anfield.

El vigente campeón Liverpool suena como destino más probable para el delantero sueco de las "Urracas", ex de la Real Sociedad, en caso de que logre que su club le abra la puerta de salida antes del cierre de la ventana de fichajes el lunes.

El rendimiento del equipo de Arne Slot en los primeros compases de la temporada ha hecho resurgir el debate sobre si el club debería destinar más fondos a reforzar su ataque o invertir en una defensa que se ha mostrado vulnerable hasta el momento.

Según medios británicos, el goleador sueco, que ha manifestado su deseo de cambiar de colores, estaría tasado por su club en 150 millones de libras.

Pero el Liverpool ya ha desembolsado 100 millones de libras por el volante ofensivo alemán Florian Wirtz, y otros 69 millones de libras por el delantero francés Hugo Ekitike.

Si Wirtz aún no ha demostrado todo su potencial, Ekitike lleva tres goles en otros tantos partidos oficiales; dos de la Premier y la Community Shield.

El Liverpool perdió en los penales la Community Shield frente a un Crystal Palace que igualó dos goles en contra y en el inicio de la Premier League, los Reds ganaron con sufrimiento ante Bournemouth (4-2) y Newcastle (3-2).

Contento" con el plantel -

El adolescente de 16 años Rio Ngumoha fue el héroe inesperado en St.

James' Park el lunes ante un Newcastle dolido por los acercamientos de los Reds a su jugador Isak.

Slot se ha mostrado conforme con sus opciones de ataque a pesar de las ventas del colombiano Luis Díaz y del uruguayo Darwin Núñez, y de la trágica pérdida de Diogo Jota, fallecido el mes pasado en un accidente de coche.

"Estoy contento con el plantel, pero si creemos que hay un jugador que realmente puede hacernos mejores, este club siempre ha demostrado poder fichar", afirmó el DT neerlandés.

El Liverpool también se rascó el bolsillo para hacerse con los laterales Milos Kerkez y Jeremie Frimpong y con el talentoso central italiano de 18 años Giovanni Leoni.

Pero no son pocas las voces que reclaman más refuerzos en la zaga.

El centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai tuvo que ejercer de lateral derecho contra el Newcastle, y la incertidumbre sobre el futuro de Ibrahima Konaté, que acaba contrato al final de esta temporada y no parece querer renovar, no le ha ayudado a rendir en este inicio de curso.

"Tiemblo al pensar dónde estaría el Liverpool sin Virgil van Dijk", se sinceraba el antiguo defensor Red Jamie Carragher.

El capitán del Crystal Palace, Marc Guehi, suena como posible compañero del neerlandés en el eje central.

Gyökeres y fondo de armario

A pesar de haber gastado algo más que el Arsenal, el balance neto del Liverpool es ostensiblemente menos negativo tras haber recaudado más de 200 millones de libras en ventas.

Los Gunners valoraron la inversión en Isak, pero optaron finalmente por distribuir 250 millones de libras en siete nuevos jugadores.

Viktor Gyökeres fue el elegido para marcar los goles que permitan dar al Arsenal un paso más, luego de ser segundo las tres últimas temporadas.

El sueco marcó dos goles en el 5-0 infligido al Leeds el sábado.

El centrocampista Martín Zubimendi, el arquero Kepa Arrizabalaga y el defensor Cristhian Mosquera, los tres españoles, han dotado de mayor fondo de armario al equipo de Mikel Arteta.

"Aprendimos la lección de la temporada pasada, por eso actuamos como lo hicimos en el 'mercato', porque hay muchos partidos", explicó el DT vasco.

Los Gunners presumen de haber sido la mejor defensa en la Premier las dos últimas temporadas. El Liverpool tratará de superar esa muralla el domingo, con Isak o sin él.