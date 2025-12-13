LA NACION

Liverpool apaga el incendio contra Brighton; Chelsea vence a Everton

El Liverpool se impuso este sábado 2-0 al Brighton en la 16ª jornada de la Premier League, con el regreso de Mohammed Salah al campo, mientras que el Chelsea se alzó al Top...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Liverpool apaga el incendio contra Brighton; Chelsea vence a EvertonAnthony Devlin - AP

El Liverpool se impuso este sábado 2-0 al Brighton en la 16ª jornada de la Premier League, con el regreso de Mohammed Salah al campo, mientras que el Chelsea se alzó al Top 4 provisional al vencer 2-0 al Everton.

En Anfield, y con todos los ojos puestos en el banquillo y en Salah, hubo quien se perdió el gol de los Reds, cuando a los 45 segundos, el francés Hugo Ekitike adelantó al Liverpool.

El defensa central Joe Gomez, que había asistido a Ekitike de cabeza, tuvo que retirarse lesionado (25'), y el entrenador Arne Slot decidió dar entrada entonces a Salah.

El egipcio, que tras ser suplente tres partidos criticó al club el pasado sábado en zona mixta, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán, pero volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.

Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Ekitike firmase su doblete a la hora de partido (60').

Salah estuvo cerca incluso de volver a ver portería en la recta final del partido, pero servido por Federico Chiesa, envió el balón por encima de la portería (90+3).

La victoria, la primera en Premier League luego de dos empates consecutivos, envía a los Reds a la 6ª posición provisional con 26 puntos, a 2 unidades del Top 4 que marca provisionalmente el Chelsea.

Los Blues, que recibían en Stamford Bridge al Everton, dejaron el partido sentenciado en la primera mitad, con dianas de Cole Palmer (21') y del francés Malo Gusto (45+1').

Los hombres de Enzo Maresca pusieron así fin a una racha de cuatro partidos entre todas las competiciones sin victoria (2 empates y 2 derrotas) y se sitúan a cinco puntos del líder Arsenal, que cerrará los partidos del sábado contra el colista Wolverhampton.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas
    1

    El peligro invisible del verano: cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas

  2. Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería
    2

    Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería

  3. Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida
    3

    Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida

  4. La ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente
    4

    Arica, la ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente

Cargando banners ...