Liverpool apaga el incendio contra Brighton; Chelsea vence a Everton
El Liverpool se impuso este sábado 2-0 al Brighton en la 16ª jornada de la Premier League, con el regreso de Mohammed Salah al campo, mientras que el Chelsea se alzó al Top...
- 1 minuto de lectura'
El Liverpool se impuso este sábado 2-0 al Brighton en la 16ª jornada de la Premier League, con el regreso de Mohammed Salah al campo, mientras que el Chelsea se alzó al Top 4 provisional al vencer 2-0 al Everton.
En Anfield, y con todos los ojos puestos en el banquillo y en Salah, hubo quien se perdió el gol de los Reds, cuando a los 45 segundos, el francés Hugo Ekitike adelantó al Liverpool.
El defensa central Joe Gomez, que había asistido a Ekitike de cabeza, tuvo que retirarse lesionado (25'), y el entrenador Arne Slot decidió dar entrada entonces a Salah.
El egipcio, que tras ser suplente tres partidos criticó al club el pasado sábado en zona mixta, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán, pero volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.
Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Ekitike firmase su doblete a la hora de partido (60').
Salah estuvo cerca incluso de volver a ver portería en la recta final del partido, pero servido por Federico Chiesa, envió el balón por encima de la portería (90+3).
La victoria, la primera en Premier League luego de dos empates consecutivos, envía a los Reds a la 6ª posición provisional con 26 puntos, a 2 unidades del Top 4 que marca provisionalmente el Chelsea.
Los Blues, que recibían en Stamford Bridge al Everton, dejaron el partido sentenciado en la primera mitad, con dianas de Cole Palmer (21') y del francés Malo Gusto (45+1').
Los hombres de Enzo Maresca pusieron así fin a una racha de cuatro partidos entre todas las competiciones sin victoria (2 empates y 2 derrotas) y se sitúan a cinco puntos del líder Arsenal, que cerrará los partidos del sábado contra el colista Wolverhampton.
