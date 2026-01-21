Liverpool asalta Marsella y se acerca a los octavos de Champions

El Liverpool cumplió los pronósticos y se llevó la victoria en su visita al Marsella (3-0), sumando tres puntos que dejan al campeón inglés muy cerca de la clasificación directa para los octavos de final de la Liga de Campeones.

El equipo inglés suma 15 puntos (4º) antes de jugar contra el Qarabag la próxima semana en Anfield, en la última jornada de la fase de liga de la Champions.

La victoria le asegurará estar en octavos e incluso un empate podría ser suficiente, dependiendo de la combinación de resultados que se dé en la última jornada, que se jugará con todos los partidos a la misma hora (20H00 GMT).

El equipo inglés dominó la pelota en la primera parte e incluso llegaron a marcar, por parte del francés Hugo Ekitiké, pero el tanto fue anulado por fuera de juego (23').

Frente a un rival muy errático en los pases, el Liverpool acabó marcando la diferencia en un lanzamiento de golpe franco directo lanzado por el húngaro Dominic Szoboszlai que superó al portero argentino Gerónimo Rulli (45'+1).

En la segunda parte, el Marsella apretó y Mason Greenwood casi logra el empate, pero se estrelló ante el portero brasileño Alisson Becker (52').

El intento de reacción del Marsella se acabó cuando encajó el segundo tanto, un autogol de Rulli, que se metió la pelota en su portería al tratar de desviar un centro del neerlandés Jeremie Frimpong (72').

Y ya en el descuento, el neerlandés Cody Gakpo, que acababa de sustituir a Ekitiké, redondeó la victoria inglesa con el tercer tanto (90'+3).