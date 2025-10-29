Liverpool cae 3-0 ante Palace mientras Arsenal, City y Chelsea avanzan

Liverpool presentó el miércoles un equipo debilitado y cayó por 3-0 ante el Crystal Palace en la Copa de la Liga, el revés más reciente para los campeones ingleses, metidos en apuros.

Ismaila Sarr anotó dos goles en la primera mitad en Anfield y Yeremy Pino añadió un tercero por el Palace, lo que condenó al Liverpool a su sexta derrota en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

También avanzaron a los cuartos de final el líder de la Liga Premier Arsenal, así como Manchester City y Chelsea.

Después de cuatro derrotas consecutivas en su tambaleante defensa del título de la Premier, el Liverpool ahora está fuera de una de las dos copas nacionales en lo que está resultando un desastroso comienzo de temporada.

Esta última derrota al menos puede explicarse por el hecho de que el entrenador Arne Slot dio descanso a la mayoría de sus mejores jugadores —como Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Cody Gakpo y Alexander Isak— y ni siquiera los puso en el banco.

Un equipo compuesto principalmente por jóvenes fue desmantelado por Sarr, quien anotó a los 41 y 45 minutos para seguir sumando goles para el Palace en victorias sobre el Liverpool esta temporada.

Amara Nallo, un defensor de 18 años, entró como sustituto a los 67 por el Liverpool y fue expulsado 12 minutos después por cometer una falta como último defensor. En su otra aparición con los Reds —en la Liga de Campeones en enero— Nallo también fue expulsado cuatro minutos después de entrar como suplente.

Pino anotó el tercer gol del Palace dos minutos antes del fin del tiempo regular.

Récord del Arsenal

Max Dowman se convirtió en el titular más joven de la historia del Arsenal, con 15 años y 302 días, en la victoria del equipo londinense por 2-0 sobre el Brighton.

Los Gunners, líderes de la liga también jugaron con un equipo debilitado, pero eso no les afectó, con goles de Ethan Nwaneri y Bukayo Saka —quien entró como sustituto de Dowman.

Victoria del monarca

El campeón defensor Newcastle derrotó 2-0 a Tottenham, con un gol de Fabian Schar a los 24 minutos y otro de Nick Woltemade a los 50.

El Man City remontó para vencer al Swansea de segunda división por 3-1, con goles de Jeremy Doku, Omar Marmoush y Rayan Cherki.

El prolífico delantero del City, Erling Haaland, ni siquiera estuvo en la banca.

El Chelsea venció al Wolverhampton 4-3, después de ir ganando 3-0 al descanso. Liam Delap regresó de una lesión para el Chelsea y fue expulsado.

