Liverpool confía en la dupla Ekitiké-Wirtz para enderezar la temporada

La complicidad creciente entre Hugo Ekitiké y Florian Wirtz, dos de los fichajes de la temporada, ha devuelto la ilusión a la afición del Liverpool, que confía en ellos para enderezar una temporada que comenzó de forma desastrosa para los Reds.

El delantero centro francés (23 años) y el volante alemán (22 años) llegaron a Anfield como dos de los principales refuerzos para renovar a un Liverpool que no tuvo rival la temporada pasada en la Premier League.

Pero el enorme desembolso realizado por el club (más de US$500 millones en el verano) no se tradujo en buenos resultados los primeros meses... y mucho menos igualó el juego realizado por los Reds el curso anterior.

Ekitiké fue el que más rápido se adaptó de todos los nuevos fichajes y en lo que va de temporada ya lleva 12 goles (ha marcado en todas las competiciones) en 29 partidos.

Al ex del Bayer Leverkusen le costó mucho más, al punto de perder la titularidad y de que la afición se preguntase si Wirtz valía realmente los más de US$150 millones pagados por el internacional germano.

No vio puerta en sus primeros 22 partidos como Red, pero lleva cuatro en los últimos siete encuentros.

- Comparados a Gerrard-Torres -

Más importante, el volante ha demostrado en las últimas semanas que se entiende perfectamente con Ekitiké, dueño de la posición de delantero centro por la lesión de Alexander Isak.

"Incluso se puede trazar una comparación con Steven Gerrard y Fernando Torres, que desarrollaron una complicidad casi telepática durante su etapa en el Liverpool a finales de los años 2000", ha llegado a entusiasmarse This Is Anfield, un sitio dedicado a los aficionados del club inglés.

El tándem franco-alemán deleitó especialmente contra el Barnsley, modesto club de tercera división eliminado 4-1 la semana pasada en la FA Cup.

El alemán marcó un gran gol (el tercero de su equipo) luego de hacer una pared con Ekitiké que el francés le devolvió de tacón, y cerró la goleada el 9 tras recibir un centro del volante.

- Wirtz "respira fútbol" -

En una entrevista con Sky Sports, el internacional francés (6 convocatorias) alabó a su compañero: "Su forma de jugar me encanta", declaró antes de definirlo como artista del balón y "alguien que respira fútbol".

"Creo que hablamos el mismo fútbol, por eso funciona tan bien. Solo necesitábamos tiempo para jugar juntos, para hacernos aún más fuertes, para crear vínculos aún más sólidos, para jugar un buen fútbol", añadió Ekitiké, que el sábado tendrá otra ocasión de demostrar la complicidad con su compañero en Bournemouth.

"La conexión con los compañeros es realmente buena ahora. Nos entendemos mejor y lo noto. Eso me da más confianza y hace que el juego sea más agradable", declaró el francés tras marcar de nuevo contra el Burnley (1-1) el fin de semana pasado.

- Arsenal intratable -

Precisamente, ese empate, el cuarto consecutivo, parece haber alejado definitivamente a los Reds de la lucha por el título, sobre todo teniendo en cuenta que el líder Arsenal se ha mostrado hasta ahora intratable.

Los Gunners, que suman 50 puntos, 14 más que el Liverpool, recibirán el domingo a un Manchester United, que se encuentra a sólo una unidad de los Reds y que viene de ganar en el derbi al City.

Por su parte, el Manchester City y el Aston Villa (segundo y tercero, ambos con 43 puntos), jugarán contra Wolverhampton y Newcastle en busca de la regularidad necesaria para pelearle el título al Arsenal.