Liverpool descarta comprar jugadores por pánico pese a lesión de Thiago, dice Klopp

El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp no prevé que los 'Reds' se lancen al mercado de fichajes para reforzar el centro del campo a pesar de la lesión de Thiago Alcántara.

El internacional español, que tuvo que ser sustituido el sábado en el partido contra el Fulham (2-2) sufre una lesión en los isquiotibiales y podría estar de baja entre cuatro y seis semanas. Esta lesión reduce aún más las opciones del técnico alemán en el medio del terreno, al no poder contar tampoco por problemas físicos ni con Alex Oxlade-Chamberlain ni con el joven Curtis Jones.

El centro del campo ya era señalado como la zona más débil del club, pero Klopp dijo que el club ya se habría reforzado en ese área si hubieran considerado que era necesario.

"Estoy contento con la fuerza, con el tamaño y con la calidad de mi plantilla. Tenemos lesiones. Ahora es una cuestión de cuánto tiempo estarán fuera los jugadores y hay diferentes soluciones", declaró Klopp en la rueda de prensa previa al partido del lunes contra el Crystal Palace (19h00 GMT).

"Una, y hay muchas, es el mercado de fichajes pero eso solo tiene sentido si puedes traer al jugador adecuado, no a un jugador cualquiera", explicó. "Si la solución correcta estuviera ahí fuera ya lo habríamos hecho. No somos tercos, no decimos 'De ninguna manera traeremos a alguien'".

La ausencia del jugador español podría dar minutos a Naby Keita, que según el entrenador alemán, ya estaría disponible para el lunes después de que una enfermedad le dejara fuera del debut de Premier League.

El joven Harvey Elliott, que renovó el viernes su compromiso con el club 'Red' hasta 2027 y que ya contó con minutos en Fulham o el veterano James Milner son otras dos opciones que podrían aparecer en el once titular debido a la lesión de Thiago.

