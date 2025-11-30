Liverpool e Isak toman oxígeno, Aston Villa sigue su escalada

El Liverpool, en una profunda crisis, reaccionó este domingo con una victoria 2-0 en su visita al West Ham en la 13ª jornada de la liga inglesa, donde el Aston Villa se subió al podio al superar 1-0 al colista Wolverhampton.

Pero si el día tuvo un nombre propio fue el de Alexander Isak, que marcó su primer tanto en Premier League con el Liverpool desde su traspaso millonario de principio de curso.

Con 21 puntos (siete victorias, seis derrotas), los Reds suben al octavo puesto, a dos unidades provisionalmente de la zona de Liga de Campeones y a ocho puntos del líder Arsenal, que visita al Chelsea (4º) en el último duelo del día.

El vigente campeón de Inglaterra no podía permitirse otro nuevo desastre en este partido en el London Stadium, después de haber perdido en seis de sus últimos siete partidos en el campeonato y en nueve de los doce últimos teniendo en cuenta todas las competiciones.

Todas las alarmas estaban ya disparadas y el entrenador Arne Slot sorprendió de entrada en Londres dejando a su atacante egipcio Mohamed Salah en el banquillo. En su lugar, el alemán Florian Wirtz hizo un partido prometedor.

Pero fue otro fichaje estelar del Liverpool para esta temporada, el sueco Isak, el que desbloqueó el partido y relajó la atmósfera alrededor de su equipo.

Expulsión de Paquetá

En el minuto 21 había quedado frustrado por una parada de Alphonse Areola ante uno de sus intentos, pero el delantero nórdico pudo marcar en el 60, colocando el balón entre el palo y el arquero francés tras recibir de su compañero neerlandés Cody Gakpo, que logró luego el segundo y definitivo en el 90+2.

Hasta ahora, Isak solo había conseguido un tanto para el Liverpool desde su llegada desde el Newcastle en el último día del mercado de pretemporada. Había sido en un duelo de la Copa de la Liga inglesa.

En el 88, cuando el Liverpool ganaba por un tanto, el West Ham estuvo a punto de igualar con un potente disparo de Jarrod Bowen.

Para entonces el Liverpool estaba ya en superioridad numérica por las dos tarjetas amarillas que vio en el 84 de manera consecutiva el brasileño Lucas Paquetá, que recibió la segunda por sus airadas protestas.

Otro motivo de satisfacción para Slot fue que el Liverpool se quedó por fin sin recibir un gol, después de haber encajado diez en sus tres últimos encuentros, las derrotas ante Manchester City (3-0), Nottingham Forest (3-0) y PSV Eindhoven (4-1).

Remontada del Manchester United

En los otros partidos del día, el Aston Villa siguió su buena racha y registró su quinta victoria seguida, entre Premier League y Europa League.

El equipo de Unai Emery se subió al podio de la clasificación, una circunstancia impensable hace unas semanas. Después de las cinco primeras fechas del campeonato los Villanos estaban en puestos de descenso y dos meses después pelean ya por lo máximo.

El único tanto en su victoria en Villa Park ante el Wolverhampton, último de la tabla, lo firmó el francés Boubacar Kamara en el 67.

Por su parte, el Manchester United (7º) logró su primer triunfo de noviembre al vencer 2-1 en el campo del Crystal Palace (9º).

Los Red Devils comenzaron perdiendo en Selhurst Park, por un tanto de penal del francés Jean-Philippe Mateta (36'), pero lograron dar la vuelta al marcador con los goles del neerlandés Joshua Zirkzee (54') y de Mason Mount (63').

Curiosamente, se tuvo que repetir el lanzamiento desde los once metros de Mateta luego de que el VAR avisara al árbitro que el delantero galo había tocado la pelota dos veces, una regla modificada tras lo que le ocurrió al argentino Julián Álvarez la temporada pasada en los penales que decidieron la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Atlético.

El Brighton se colocó quinto con un triunfo 2-0 en Nottingham (16º).

