NYON, Suiza (AP) — El Liverpool enfrentará al Sparta Prague el 7 de marzo en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga Europa, tres días antes de su encuentro de la Liga Premier ante el Manchester City.

El equipo de Jürgen Klopp conoció a su rival durante el sorteo del viernes en la sede de la UEFA. El Liverpool y siete otros equipos que terminaron como líderes de sus grupos recibirán los duelos de ida una semana después.

Evitar un largo viaje a Azerbaiyán para enfrentar al Qarabag a media semana es un alivio para el Liverpool, que el domingo 10 de marzo recibirá al City. En su lugar el Bayer Leverkusen tendrá que hacer el viaje.

En esta etapa, equipos del mismo país no se pueden enfrentar.

La final de la Liga Europa se llevará a cabo el 22 de mayo en Dublín.

Alonso viaja

Los ochos equipos que ganaron sus grupos avanzaron directamente a los octavos y los ocho segundos lugares tuvieron que enfrentarse ante los clubes que terminaron terceros en la Liga de Campeones en un repechaje.

El Leverkusen, líder de la Bundesliga enfrenta al Qarabag en la siguiente fase por segunda ocasión después de que los dos equipos se enfrentaron en la fase de grupos —Leverkusen ganó 5-1 en casa y 1-0 en Baku. Qarabag confirmó que disputará los octavos por primera vez con un gol en el tiempo extra el jueves ante Braga.

Xabi Alonso, técnico del Leverkusen, es uno de los estrategas en mayor demanda en Europa para las vacantes del Bayern Munich y Liverpool este verano.

West Ham venció al Freiburg en la fase de grupos y nuevamente se enfrentarán en octavos. La Roma avanzó el jueves con la victoria en penales ante Feyenoord en el playoff y ahora se verá ante el Brighton.

Estos son los duelos de octavos:

The round-of-16 matchups (group winners listed first, playing away on March 7):

Atalanta vs. Sporting

Bayer Leverkusen vs. Qarabag

Brighton vs. Roma

Liverpool vs. Sparta Prague

Rangers vs. Benfica

Slavia Prague vs. AC Milan

Villarreal vs. Marsella

West Ham vs. Freiburg

Europa conference

El Ajax de Holanda enfrentará al Aston Villa en los octavos de la tercera división de Europa. El club de Birmingham avanzó de forma directa, mientras que el Ajaz necesitó de un gol en el tiempo extra de Kenneth Taylor para vencer al noruego Bodø/Glimt por 2-1 para avanzar.

Estos son los duelos de octavos:

Aston Villa vs. Ajax

Club Brugge vs. Molde

Fenerbahçe vs. Union Saint-Gilloise

Fiorentina vs. Maccabi Haifa

Lille vs. Sturm Graz

Maccabi Tel Aviv vs. Olympiacos

PAOK vs. Dinamo Zagreb

Viktoria Plzen vs. Servette