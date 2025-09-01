Liverpool ficha a Isak en un traspaso considerado récord en Inglaterra

El Liverpool anunció este lunes, en el cierre del mercado de traspasos en Europa, el fichaje del atacante sueco Alexander Isak, del Newcastle, en un traspaso estimado por la prensa en 145 millones de euros (US$169 millones), un récord en Inglaterra.

El atacante de 25 años se une así al club campeón de la Premier League después de un pulso de varias semanas con el Newcastle, su club desde 2022 y para el que marcó 23 tantos en 34 partidos ligueros la pasada temporada.

En un lacónico comunicado, Las Urracas se limitaron a confirmar "la venta del atacante Alexander Isak al Liverpool por una cantidad récord en el Reino Unido".

"El camino para llegar hasta aquí ha sido largo, pero estoy muy feliz por formar ahora parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa", comentó por su parte Isak en declaraciones a la web de los Reds.

Isak, 52 veces internacional con Suecia, tenía todavía tres años de contrato con el Newcastle y lucirá el número 9 en su nuevo equipo.

La cantidad estimada de 145 millones de euros podría elevarse a 150 millones (US$175 millones) si se alcanzan las bonificaciones contempladas en el contrato, según varios medios ingleses.

En cualquier caso, Isak se pone en el podio de los fichajes más costosos de la historia, por detrás del brasileño Neymar (222 millones de euros en su pase del Barcelona al PSG en 2017) y del francés Kylian Mbappé (180 millones de euros cuando pasó definitivamente del Mónaco al PSG en 2018).

En la Premier League, el sueco supera el récord, adelantando principalmente a operaciones cuantiosas como las del ecuatoriano Moisés Caicedo (del Brighton al Chelsea en 2023) y el argentino Enzo Fernández (del Benfica al Chelsea en 2023).

También a la reciente contratación del alemán Florian Wirtz, fichado esta temporada por el Liverpool desde el Bayer Leverkusen.

jta/dr/raa/