Liverpool ficha al joven defensa italiano Leoni

El Liverpool, club campeón de la Premier League, anunció este viernes el fichaje del joven defensa italiano Giovanni Leoni, del Parma, en una operación que ascendió a 26 millones de libras esterlinas (30 millones de euros o US$35 millones).

El internacional Sub-19 con la Azzurra se unió a los Reds por seis años.

La finalización de la contratación está condicionada a que Leoni, de 18 años, obtenga el permiso de trabajo necesario.

"Llego a uno de los mejores clubes del mundo. Es imposible decir que no a este club. Estoy feliz por estar aquí. Es una sensación increíble, un gran honor, una locura", declaró el jugador.

Con su fichaje, la inversión del Liverpool en el mercado de pretemporada asciende a 270 millones de libras (312 millones de euros o US$366 millones).

Entre las principales caras nuevas en Anfield para la nueva temporadas están Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y Hugo Ekitike.