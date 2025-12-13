Liverpool firma la paz con Salah contra Brighton, el Chelsea de Palmer resucita

Una semana después del decepcionante empate 3-3 en Leeds y de las posteriores declaraciones incendiarias de Mohamed Salah, el Liverpool venció este sábado 2-0 al Brighton, con el egipcio como protagonista, durante la 16ª jornada de Premier League, en la que el Chelsea reaccionó contra Everton.

El atacante egipcio, que tras ser suplente tres partidos criticó al club el pasado sábado en zona mixta, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán, pero volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.

Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Hugo Ekitike firmase su doblete a la hora de partido (60').

Antes, el francés había abierto el marcador a los 45 segundos, asistido por el inglés Joe Gomez, quien tuvo que retirarse por lesión (26'), propiciando así la entrada de Salah al campo.

Su asistencia a Ekitike supuso su participación número 277 de gol con el Liverpool en Premier League (188 goles y 89 asistencias), un nuevo récord para un solo jugador con un único equipo.

“Mohamed es un gran, gran profesional”, declaró Ekitike a BBC. “Le miro como un ejemplo. Se puede ver lo mucho que está involucrado en goles y asistencias”.

“Es una leyenda aquí. Compartir el campo con él es una bendición. Es el tipo de jugador que hace que nos guste el fútbol”, añadió el ariete francés, que suma ya 7 goles en campeonato.

Salah estuvo cerca incluso de volver a ver portería en la recta final del partido, pero servido por Federico Chiesa, envió el balón por encima de la portería (90+3).

Palmer "está de vuelta"

Este será el último partido del egipcio con su club al menos hasta mediados de enero, ya que Salah pondrá rumbo esta semana a la Copa África de Naciones con la selección de Egipto.

Más allá de la vuelta al césped del atacante, el resultado también fue positivo para los Reds, luego de dos empates consecutivos. Con 26 puntos, el Liverpool ocupa provisionalmente la 6ª posición, a 2 unidades del Top 4 que marca provisionalmente el Chelsea.

Los Blues, que recibían en Stamford Bridge al Everton, dejaron el partido sentenciado en la primera mitad, con dianas de Cole Palmer (21') y del francés Malo Gusto (45+1').

El gol de Palmer fue el primero anotado en el feudo de los Blues en casi cuatro meses, tras una sequía inusual para el inglés, que se ha visto frenado por lesiones.

“Lo hemos dicho muchas veces, con Cole (Palmer) somos un mejor equipo”, declaró el entrenador Enzo Maresca a la BBC.

“Lamentablemente ha estado fuera varios partidos, pero ahora está de vuelta y por supuesto nos ayudará”, añadió el técnico.

El Chelsea puso así fin a una racha de cuatro partidos entre todas las competiciones sin victoria (2 empates y 2 derrotas) y se sitúan a cinco puntos del líder Arsenal, que cerrará los partidos del sábado contra el colista Wolverhampton.