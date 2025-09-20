Liverpool gana al Everton y firma pleno de cinco victorias

El Liverpool sobrevivió en el derbi contra el Everton (2-1), este sábado en Anfield, un triunfo que permite a los Reds sumar cinco victorias en cinco partidos de la Premier League.

El campeón de Inglaterra se adelantó 2-0 en menos de treinta minutos, pero perdió control y solidez en la segunda mitad, un mal hábito que sufre en este inicio de temporada y que fue aprovechado por Idrissa Gueye (58).

El equipo de Arne Slot logró resistir hasta el final, sin embargo, en uno de los derbis más intensos de Inglaterra.

En un duelo complicado, el entrenador había optado por dejar en el banquillo a sus dos fichajes estrella, Florian Wirtz y Alexander Isak.

El primero no se ha adaptado a la intensidad de la Premier League y el segundo está falto de ritmo.

Titular en su lugar, Hugo Ekitiké, también fichado este curso, ofreció una actuación completa en el puesto de N.9, con una destacada implicación defensiva, mucho movimiento en ataque y el segundo gol del Liverpool.

El neerlandés Ryan Gravenberch le envió un pase preciso, que controló y disparó entre las piernas de Jordan Pickford (29). Es su tercer gol en el campeonato inglés.

Gravenberch, uno de los hombres clave del inicio de temporada de los Reds, había abierto el marcador de manera tan sutil como sublime, al prolongar un centro perfectamente calculado de Mohamed Salah por encima de la defensa (11).

Ya en la segunda parte, en el gol del Everton, la defensa del Liverpool cedió ante un bonito movimiento ofensivo: Jack Grealish desbordó por la derecha y centró, Iliman Ndiaye asistió a Gueye, quien disparó con fuerza (58).

Con 15 puntos, el Liverpool tiene una ventaja de seis unidades sobre su perseguidor, el Arsenal (2°), que recibirá al Manchester City (8°, 6 puntos) el domingo.

Los Reds aún no han perdido un derbi frente a su público en el siglo XXI: sin embargo, el Everton ganó uno en estos 25 años en Anfield... Pero fue en 2021, en un estadio vacío debido a la pandemia de covid.

jta/pm/an/mab