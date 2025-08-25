Liverpool gana in extremis a un Newcastle con un hombre menos
El Liverpool, en superioridad numérica todo el segundo tiempo, sufrió para llevarse los tres puntos de Newcastle, al que ganó 3-2 con un gol en el último suspiro del partido que cerró la segunda fecha de la Premier League.
Después de ponerse 2-0 a favor, y de ver cómo las Urracas, con un hombre menos, igualaban 2-2 en el minuto 88, los Reds reaccionaron en el último minuto de los once de tiempo añadido gracias a un tanto de su jovencísimo Rio Ngumoha, que cumplirá 17 años el viernes.
El Liverpool, vigente campeón, ocupa la tercera posición con los mismos seis puntos que Arsenal y Tottenham, únicos equipos con pleno de victorias en las dos primeras fechas.
