Liverpool gana in extremis a un Newcastle con un hombre menos

El Liverpool, en superioridad numérica todo el segundo tiempo, sufrió para llevarse los tres...

El Liverpool, en superioridad numérica todo el segundo tiempo, sufrió para llevarse los tres puntos de Newcastle, al que ganó 3-2 con un gol en el último suspiro del partido que cerró la segunda fecha de la Premier League.

Después de ponerse 2-0 a favor, y de ver cómo las Urracas, con un hombre menos, igualaban 2-2 en el minuto 88, los Reds reaccionaron en el último minuto de los once de tiempo añadido gracias a un tanto de su jovencísimo Rio Ngumoha, que cumplirá 17 años el viernes.

El Liverpool, vigente campeón, ocupa la tercera posición con los mismos seis puntos que Arsenal y Tottenham, únicos equipos con pleno de victorias en las dos primeras fechas.

