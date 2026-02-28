Liverpool golea 5-2 al West Ham para escalar al quinto puesto

El Liverpool tuvo una tarde relativamente plácida con su triunfo 5-2 en casa ante un equipo en zona de descenso, el West Ham, este sábado en la 28ª jornada de la Premier League, donde sube al quinto lugar y acaricia así la zona Champions.

El equipo de Arne Slot tiene ahora 48 puntos, tres más que el Chelsea (6º, 45), que el domingo visita al líder Arsenal, y presiona al Manchester United (4º, también 48), que el domingo se enfrenta al Crystal Palace.

La quinta plaza de la Premier League tiene grandes opciones de ser clasificatoria para la próxima Liga de Campeones por el buen recorrido de los clubes ingleses en las actuales competiciones europeas, pero ello todavía debe ser confirmado, por lo que los puestos de Champions se limitan por el momento al Top 4.

El Liverpool sumó un cuarto triunfo en cinco partidos y aprovecha además para aproximarse a tres unidades del tercero, el Aston Villa, que recibió una bofetada el viernes (2-0) en su visita al colista Wolverhampton.

En Anfield, los Reds no convencieron defensivamente, una vez más, pero sacaron adelante el partido por su efectividad ofensiva.

El francés Hugo Ekitiké abrió el marcador muy pronto, controlando con la izquierda y acomodándose el balón con la derecha, para firmar en el minuto 5 su decimosexto tanto de la temporada, entre todas las competiciones.

Ekitiké dio luego una asistencia para su compañero argentino Alexis Mac Allister (43', 3-0), después de un córner mal despejado por los Hammers, y también asistió al neerlandés Cody Gakpo (70', 4-1) en otro de los tantos del Liverpool.

Los otros goles reds fueron conseguidos por el capitán neerlandés Virgil Van Dijk, de cabeza en un córner (24', 2-0), y por un tanto en contra del francés Axel Disasi (82', 5-2).

Los dos goles del West Ham, tanto el del checo Tomas Soucek (49', 3-1) como el de cabeza del argentino Taty Castellanos (75', 4-2) vinieron derivados de errores defensivos.