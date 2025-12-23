Liverpool: Isak inactivo por 2 meses

Slot habló sobre la lesión de Isak durante la rueda de prensa que ofreció cuatro días antes del partido contra el colista Wolverhampton por la fecha 18 de la Premier League.

El delantero sueco, de 26 años y arribado esta temporada a cambio de 150.000.000 de euros procedente del Newcastle, debió ser reemplazado a los 60' del partido que Liverpool le ganó por 2-1 como visitante al Tottenham por la fecha 17 de la Premier League.

Isak había ingresado para el inicio del complemento en el partido disputado el pasado sábado 17, pero debió ser reemplazado por la lesión que sufrió tras una fuerte infracción del zaguero neerlandés Micky van de Ven (fue amonestado) cuatro minutos después abrir el marcador.

Slot aprovechó la rueda de prensa previa al partido contra Wolverhampton para informar sobre la operación de Isak y para calificar como "imprudente" y "peligrosa" la entrada de Van de Ven sobre el delantero sueco.

Por otra parte, Slot no aclaró si Liverpool intentará encontrar un reemplazo para Isak durante el libro de pases del invierno europeo.

"Ahora mismo, mi primer y único pensamiento son los dos próximos partidos, que jugaremos en casa", aclaró Slot en alusión a los duelos con los "Wolves" y con Leeds United, previsto el jueves 1 de enero de 2026 por la fecha 19 de la Premier League, en la que los "Reds" marchan quintos con 29 puntos, diez menos que el líder Arsenal.

"Y es hora de que los jugadores que tenemos disponibles hagan lo que tantas veces han hecho: ponerse manos a la obra para ayudarnos a conseguir los resultados que queremos", subrayó Slot. (ANSA).