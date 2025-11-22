Liverpool pierde 3-0 contra Nottingham Forest y agrava su crisis en Premier League

El vigente campeón Liverpool concedió el sábado su sexta derrota en apenas doce jornadas disputadas de la Premier League, al caer 3-0 en su cancha contra el Nottingham Forest, penúltimo clasificado antes de la visita a Anfield.

Los Reds, cuyas seis derrotas han llegado en las últimas siete jornadas de campeonato, caen a la 11ª posición y quedan provisionalmente a 8 unidades del líder Arsenal, que jugará el domingo el derbi del norte de Londres contra el Tottenham (7º).

El brasileño Murillo (33') abrió el marcador en un saque de esquina, y su compatriota Igor Jesús creyó haber anotado el segundo del Forest segundos después, pero la acción fue anulada por mano.

La segunda mitad no pudo arrancar peor para los locales, cuando el italiano Nicolo Savona (46') silenció Anfield batiendo al arquero brasileño Alisson Becker, de regreso a la portería tras su lesión a finales de septiembre.

Pese a que el entrenador neerlandés Arne Slot introdujo a hombres de ataque para buscar un empate a la desesperada, fueron los hombres entrenados por Sean Dyche quienes golpearon de nuevo, con una magnífica acción en el área de Morgan Gibbs-White (78').

El Liverpool, que la pasada temporada perdió solo cuatro encuentros en el camino hacia su 20º título de campeón de Inglaterra, recibe el miércoles al PSV Eindhoven en la quinta jornada de Liga de Campeones.

Por su parte, el Nottingham Forest logró salir de la zona de descenso tras sumar su tercera victoria en Premier League, la segunda consecutiva.

Mejor le fue al Crystal Palace, que con goles del colombiano Daniel Muñoz (63') y del español Yeremy Pino (69') hundió al colista Wolverhampton para alcanzar la cuarta posición provisional.

En Londres, el mexicano Raúl Jiménez dio los tres puntos al Fulham (14º) en la recta final (84') contra el Sunderland (6º).

También se impuso el Brighton (5º), que venció 2-1 al Brentford (12º). El brasileño Igor Thiago adelantó a los visitantes de penal (29') y, en el tiempo añadido, cuando su equipo perdía ya 2-1, contó de nuevo con un lanzamiento desde los once metros... que erró (90+3').

Sí logró igualar el Bournemouth (7º), que arrancó el partido perdiendo 0-2 contra el West Ham (17º), tras un doblete en la primera mitad de Callum Wilson (11', 35'). Los hombres entrenados por Andoni Iraola reaccionaron en la segunda mitad para lograr el empate final 2-2.

