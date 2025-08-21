Liverpool pierde a Frimpong por lesión hasta el parón internacional

El lateral derecho neerlandés Jeremie Frimpong, uno de los fichajes del Liverpool en este mercato, estará de baja como mínimo hasta el "final" del próximo parón internacional de septiembre debido a una lesión en los isquiotibiales, anunció el jueves el entrenador Arne Slot.

El exjugador del Bayer Leverkusen de 24 años fue sustituido tras una hora de juego el viernes pasado contra Bournemouth (4-2), en la primera jornada de Premier League.

"El equipo médico tenía razón sobre Jeremie cuando me dijeron que tenía que quitarlo del terreno, porque estará de baja hasta el final del parón internacional" alrededor del 10 de septiembre, declaró Slot en rueda de prensa.

"Creo que fui criticado por sustituirlo ¿no?", añadió sonriente a los periodistas. "Ya dije justo después del partido que no era debido a su rendimiento, pero el equipo médico detectó que tenía un problema en los isquiotibiales".

Frimpong fue fichado en mayo por el Liverpool para paliar la salida de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. El otro lateral derecho de la plantilla Conor Bradley se acaba de reincorporar tras una lesión.

El Liverpool visita el lunes al Newcastle para cerrar la 2ª jornada de Premier League. El partido tiene un interés añadido en mitad del culebrón por el fichaje del atacante sueco Alexander Isak: el delantero quiere fichar por los Reds y rechaza jugar con las Urracas.