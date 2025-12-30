Liverpool prescinde del técnico adjunto encargado de jugadas a pelota parada

El Liverpool anunció este martes la marcha de Aaron Briggs, miembro del cuerpo técnico de Arne Slot encargado de las jugadas a pelota parada.

Los Reds, vigentes campeones de la Premier League, se han mostrado especialmente vulnerables en esa faceta en la primera mitad de temporada.

El Liverpool ha recibido doce goles en 18 partidos de la Premier después de un córner (siete), de falta directa, o tras saque de banda (tres), el peor balance entre las cinco grandes ligas europeas, según el portal de estadísticas Opta.

A nivel ofensivo han marcado sólo tres goles a balón parado (sin contar los penales), siendo el equipo menos goleador en ese dominio igualado con Wolverhampton y Brentford.

"Es imposible estar entre los cuatro o cinco primeros con nuestro balance en materia de jugadas a pelota parada, por no hablar de conquistar el título", había declarado la semana pasada el entrenador Arne Slot.

El Liverpool ocupa la cuarta posición antes de la 19ª fecha, a diez puntos del líder Arsenal. El jueves recibirá al Leeds en Anfield.