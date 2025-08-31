Liverpool queda líder en solitario, el City de Guardiola vuelve a naufragar

El campeón Liverpool derrotó 1-0 al subcampeón Arsenal en Anfield y quedó líder en solitario de la Premier League, este domingo en el choque estelar de una 3ª jornada marcada también por la segunda derrota en tres partidos del Manchester City, que cayó 2-1 en Brighton.

Seis puntos separan ya en la clasificación al Liverpool y al City todavía en agosto, lo que evidencia cómo de diferente está siendo el inicio de temporada para ambas formaciones.

El Arsenal queda frenado con 3 puntos, como tercero, adelantado por el Chelsea (2º, 7 puntos), que el sábado venció 2-0 al Fulham.

El protagonista de la tarde en Liverpool fue el húngaro Dominik Szoboszlai, con un soberbio disparo de falta directa que se coló por la escuadra del arco defendido por el español David Raya, en el minuto 83.

Los Gunners recibieron así su primer gol de esta temporada y vieron irse al traste todos sus esfuerzos para resistir en casa de su teórico principal rival por el título.

El partido dejó además dos víctimas colaterales para su enfermería, los defensas franceses Ibrahima Konaté y William Saliba, ambos sustituidos por lesión durante el encuentro.

El Arsenal fue mejor en la primera mitad, pero el Liverpool se mostró mucho más incisivo en la segunda, obteniendo finalmente premio a sus esfuerzos.

El francés Hugo Ekitike había llegado a anotar para el Liverpool hacia la hora de partido, aprovechando un rechace tras un tiro de Florian Wirtz, pero estaba en posición de fuera de juego y su equipo tuvo que esperar hasta la recta final y el toque genial de Szoboszlai.

En el Liverpool, la otra buena noticia además de la victoria fue que el equipo pudo mantener por fin su arco imbatido, después de haber recibido dos tantos en cada uno de los tres partidos oficiales que había disputado hasta ahora este curso, el de la Community Shield perdido por penales ante el Crystal Palace y los dos que ganó después en liga, ante Bournemouth y Newcastle.

- Rodri, titularidad amarga -

Mucho peor está la situación en el Manchester City, donde las alarmas ya se han disparado después de caer 2-1 en Brighton, una semana después de su revés en casa por 2-0 ante el Tottenham.

La victoria 4-0 ante el Wolverhampton de la primera jornada queda ya lejos y el City (3 puntos) es provisionalmente duodécimo en la tabla, sin poder recuperar por ahora la ilusión que perdió la campaña pasada, donde quedó pronto descolgado en la lucha por el título nacional, que había conquistado en las cuatro temporadas anteriores.

La derrota fue especialmente dolorosa porque llegó por un tanto del alemán Brajan Gruda en el minuto 89.

Antes de ello, el noruego Erling Haaland había adelantado al City en el 34, consiguiendo su 88º tanto en 100 partidos como jugador de los Sky Blues, pero James Milner había igualado para las Gaviotas en el 67, transformando un penal.

Haaland, con tres tantos, se pone ya líder en solitario en la tabla de máximos anotadores.

Rodri, Balón de Oro el año pasado, pudo por lo menos volver a ser titular en un partido de Premier League, por primera vez desde septiembre de 2024, aunque su equipo no pudo festejarlo de la mejor manera.

"Estamos decepcionados, somos el Manchester City y habíamos venido aquí a ganar.

Esta es la realidad, nuestra realidad, no hemos estado al nivel requerido. La única forma de avanzar es mirarnos al espejo y ver qué ocurre", dijo Rodri a la televisión Sky Sports.

West Ham reacciona

En el otro partido del primer turno del domingo, el West Ham (15º, 3 puntos), que había perdido en las dos primeras jornadas, sumó sus primeros puntos al ganar 3-0 en el campo del Nottingham Forest (9º, 4).

Todos los tantos de los Hammers llegaron en la recta final, cuando fueron sucesivamente anotando Jarrod Bowen (84), el brasileño Lucas Paquetá (88 de penal) y Callum Wilson (90+1).

En el último turno del domingo, el Aston Villa (19º) y Crystal Palace (16º) se miden en busca de su primera victoria de esta liga.

jta-dr/iga