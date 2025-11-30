Liverpool revive al ganar 2-0 al West Ham, Isak marca por fin

El Liverpool, en una profunda crisis, reaccionó este domingo con una victoria 2-0 en su visita al West Ham en la 13ª jornada, donde la otra gran noticia fue que Alexander Isak marcó su primer tanto en Premier League con los Reds desde su traspaso millonario de principio de curso.

Con 21 puntos (siete victorias, seis derrotas), el Liverpool sube al octavo puesto, a dos unidades provisionalmente de la zona de Liga de Campeones y a ocho puntos del líder Arsenal, que visita al Chelsea (4º) en el último duelo del día.

El vigente campeón de Inglaterra no podía permitirse otro nuevo desastre en este partido en el London Stadium, después de haber perdido en seis de sus últimos siete partidos en el campeonato y en nueve de los doce últimos teniendo en cuenta todas las competiciones.

Todas las alarmas estaban ya disparadas y el entrenador Arne Slot sorprendió de entrada en Londres dejando a su atacante egipcio Mohamed Salah en el banquillo. En su lugar, el alemán Florian Wirtz hizo un partido prometedor.

Pero fue otro fichaje estelar del Liverpool para esta temporada, el sueco Isak, el que desbloqueó el partido y relajó la atmósfera alrededor de su equipo.

En el minuto 21 había quedado frustrado por una parada de Alphonse Areola ante uno de sus intentos, pero el delantero nórdico pudo marcar en el 60, colocando el balón entre el palo y el arquero francés tras recibir de su compañero neerlandés Cody Gakpo, que logró luego el segundo y definitivo en el 90+2.

Hasta ahora, Isak solo había conseguido un tanto para el Liverpool desde su llegada desde el Newcastle en el último día del mercado de pretemporada. Había sido en un duelo de la Copa de la Liga inglesa.

En el 88, cuando el Liverpool ganaba por un tanto, el West Ham estuvo a punto de igualar con un potente disparo de Jarrod Bowen.

Para entonces el Liverpool estaba ya en superioridad numérica por las dos tarjetas amarillas que vio en el 84 de manera consecutiva el brasileño Lucas Paquetá, que recibió la segunda por sus airadas protestas.

jta/dr/dam