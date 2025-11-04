Liverpool rompe la resistencia del Real Madrid y vence 1-0

El Liverpool se impuso este martes 1-0 al Real Madrid en la cuarta jornada de Liga de Campeones gracias a un gol del argentino Alexis Mac Allister, un resultado que deja a ambos equipos en el Top 8 provisional con nueve puntos.

Una falta botada al área por Dominik Szoboszlai (61') encontró a Mac Allister entre la defensa de los blancos, y el argentino remató de cabeza con potencia, dejando sin opciones al belga Thibaut Courtois, que hasta ese momento había sido una pesadilla para los Reds, con ocho paradas totales en el partido.

Los tres puntos suponen un respaldo de moral para el equipo inglés, que atravesó una crisis de resultados en octubre y que encadena dos victorias consecutivas antes de visitar el domingo al Manchester City en Premier League.

bur-dam/iga