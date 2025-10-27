Liverpool se reencuentra en Copa de la Liga con su bestia negra Crystal Palace

Derrotado por el Crystal Palace en la Community Shield y en Premier League, el Liverpool se reencuentra el miércoles con los Eagles en octavos de final de Copa de la Liga, una ronda en la que siguen en liza la mayoría de los grandes equipos de Inglaterra.

Tras caer en los penales en la Community Shield, el Liverpool encadenó siete victorias consecutivas entre todas las competiciones, dejando atrás el tropiezo en Wembley contra el club londinense.

Pero ambos equipos se volvieron a ver las caras en campeonato a finales de septiembre en Selhurst Park y de nuevo el club londinense salió victorioso (2-1).

Esa derrota fue el inicio de una crisis para el Liverpool, que ha perdido sus tres encuentros posteriores de Premier League contra Chelsea (2-1), Manchester United (1-2) y Brentford (3-2). A esos tropiezos hay que sumar la derrota en Liga de Campeones contra el Galatasaray (1-0).

Un mes para el olvido en el que los Reds solo lograron una victoria, el miércoles pasado en su visita al Eintracht Fráncfort (1-5) en Champions.

Los hombres entrenados de Arne Slot vuelven a una de sus competiciones favoritas de los últimos años. Finalista en 2025 contra el Newcastle y vencedor en 2022 y 2024, el Liverpool es el equipo que más veces ha conquistado la Copa de la Liga, con 10 trofeos en las vitrinas de Anfield.

En su estadio y ante la afición, el Liverpool tiene una gran ocasión para revertir la crisis contra el Crystal Palace, convertido esta temporada en su bestia negra.

Otro de los grandes partidos de los octavos de final enfrentará el miércoles al vigente campeón Newcastle y al Tottenham. Arsenal-Brighton y Wolverhampton-Chelsea serán los otros dos duelos que midan entre sí a equipos de Premier League.

Más desigual será la visita del Manchester City al Swansea (2ª división), aunque ese no será el duelo más emocionante que se disputará en Gales.

El Wrexham (2ª división), club situado al norte de la nación y en pleno ascenso meteórico, se enfrentará al Cardiff City, club del sur que actualmente milita en 3ª división. Basados en ciudades separadas entre sí a 220 km, ambos equipos llevan más de 20 años sin verse las caras, debido a haber militado en divisiones diferentes.

Por último, el Grimsby (4ª división), verdugo del Manchester United dos rondas atrás, tratará de tumbar a otro equipo de la Premier League como el Brentford, mismo objetivo con el que sueña el Wycombe (3ª división) contra el Fulham.

-- Programa de los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra:

Martes:

(19h45 GMT) Grimsby (4ª división) - Brentford

Wycombe (3ª) - Fulham

(20h00 GMT) Wrexham (2ª) - Cardiff City (3ª)

Miércoles:

(19h45 GMT) Arsenal - Brighton

Liverpool - Crystal Palace

Swansea (2ª) - Manchester City

Wolverhampton - Chelsea

Newcastle - Tottenham

bur-dam/iga