Liverpool se venga del Wolverhampton y pasa a cuartos en FA Cup

El Liverpool se clasificó a los cuartos de final de la Copa de Inglaterra y se tomó la revancha ante el Wolverhampton, al que derrotó 3-1 este viernes en el inicio de la ronda de octavos.

Hace apenas 72 horas, los Wolves, colistas de la Premier League, habían derrotado a los Reds en el campeonato inglés por 2-1.

El Liverpool estaba por lo tanto sobre aviso y esta vez hizo un partido más serio, decidiendo con dos zarpazos en tres minutos, con los goles de Andy Robertson (51') y Mohamed Salah (53').

El escocés Robertson, habitual suplente pero que jugó por las rotaciones del técnico Arne Slot en esta FA Cup, dio el pase al atacante egipcio y fue así el protagonista de la noche.

También jugaron otros suplentes habituales del Liverpool como el defensa Joe Gomez, el joven extremo de 17 años Rio Ngumoha y el mediocampista Curtis Jones, utilizando en la banda derecha de la defensa.

Jones fue el autor del tercer gol del Liverpool en el minuto 74, antes de que Hee-chan Hwang firmara el gol del honor del Wolverhampton.

El sábado continúan los octavos de final de la Copa de Inglaterra, donde se destaca el choque entre Newcastle y Manchester City.

El Arsenal, líder de la Premier, tiene un partido en principio cómodo ante el Mansfield Town, de la tercera categoría.

-- Resultado y programa de octavos de final de la Copa inglesa:

Viernes:

Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3

Sábado:

(12H15 GMT) Mansfield Town (3ª) - Arsenal

(17H45 GMT) Wrexham (2ª) - Chelsea

(20H00 GMT) Newcastle - Manchester City

Domingo:

(13h30 GMT) Port Vale (3ª) - Sunderland

(12H00 GMT) Fulham - Southampton (2ª)

(16H30 GMT) Leeds - Norwich City (2ª)

Lunes:

(19H30 GMT) West Ham - Brentford

NOTA: el club precedido con el signo (+) está clasificado para cuartos de final