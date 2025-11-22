Liverpool sigue cuesta abajo, el Chelsea entra en lucha por el título

El vigente campeón Liverpool concedió el sábado su sexta derrota en apenas doce jornadas disputadas de la Premier League, al caer 3-0 en su cancha contra el Nottingham Forest, mientras que el Chelsea se colocó segundo de forma provisional tras vencer 2-0 en Burnley.

Los Reds, cuyas seis derrotas han llegado en las últimas siete jornadas de campeonato, caen a la 11ª posición y quedan provisionalmente a 8 unidades del líder Arsenal, que jugará el domingo el derbi del norte de Londres contra el Tottenham (7º).

"Todos estamos decepcionados, como deberíamos, porque perder en casa contra el Nottingham Forest es, en mi opinión, muy malo", declaró el capitán del Liverpool Virgil van Dijk a los medios de la Premier League.

El brasileño Murillo (33') abrió el marcador en un saque de esquina, y su compatriota Igor Jesús creyó haber anotado el segundo del Forest segundos después, pero la acción fue anulada por mano.

La segunda mitad no pudo arrancar peor para los locales, cuando el italiano Nicolo Savona (46') silenció Anfield batiendo al arquero brasileño Alisson Becker, de regreso a la portería tras su lesión a finales de septiembre.

También volvía tras lesión el atacante sueco Alexander Isak, titular pero que fue sustituido en la segunda mitad por el italiano Federico Chiesa (68'). Ese fue uno de los cambios con los que el entrenador neerlandés Arne Slot trataba de evitar la derrota en su 50º partido de Premier League en el banquillo de los Reds.

Chelsea, a tres puntos de Arsenal

Sin embargo, fueron los hombres entrenados por Sean Dyche quienes golpearon de nuevo, con una magnífica acción en el área de Morgan Gibbs-White (78').

El Liverpool, que la pasada temporada perdió solo cuatro encuentros en el camino hacia su 20º título de campeón de Inglaterra, recibe el miércoles al PSV Eindhoven en la quinta jornada de Liga de Campeones.

Por su parte, el Nottingham Forest logró salir de la zona de descenso tras sumar su tercera victoria en Premier League, la segunda consecutiva.

Las sensaciones del Chelsea son radicalmente opuestas a la del Liverpool: en Burnley, con goles del portugués Pedro Neto y del argentino Enzo Fernández, los Blues sumaron su quinta victoria en las últimas seis jornadas de campeonato, y con 23 puntos se colocan a tres del Arsenal.

No fue un triunfo fácil para los Bleus, pero aprovecharon la primera ocasión clara del partido para ponerse por delante en el marcador: centro desde la izquierda de Jamie Gittens y cabezazo en plancha de Neto entrando en el segundo palo (37').

Frente a un equipo local poco eficaz con la pelota, Neto estuvo cerca de marcar un segundo tanto, pero su derechazo se estrelló en la madera (62').

Jiménez da la victoria al Fulhan

No fue hasta a falta de dos minutos para el tiempo reglamentado, cuando Fernández sentenció con un remate a placer a centro de Marc Guiu en una gran jugada de todo el equipo londinense, que comenzó su portero Robert Sánchez.

También en el 'Top 4' provisional, el Crystal Palace, hundió al colista Wolverhampton con goles del colombiano Daniel Muñoz (63') y del español Yeremy Pino (69').

En Londres, el mexicano Raúl Jiménez dio los tres puntos al Fulham (14º) en la recta final (84') contra el Sunderland (6º).

También se impuso el Brighton (5º), que venció 2-1 al Brentford (12º). El brasileño Igor Thiago adelantó a los visitantes de penal (29') y, en el tiempo añadido, cuando su equipo perdía ya 2-1, contó de nuevo con un lanzamiento desde los once metros... que erró (90+3').

Sí logró igualar el Bournemouth (7º), que arrancó el partido perdiendo 0-2 contra el West Ham (17º), tras un doblete en la primera mitad de Callum Wilson (11', 35'). Los hombres entrenados por Andoni Iraola reaccionaron en la segunda mitad para lograr el empate final 2-2.

El Manchester City, ahora tercero con 22 puntos, cierra la jornada del sábado (17:30 GMT) visitando al Newcastle (15º).

