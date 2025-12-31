Liverpool: Slot elogia a Jones

Jones, de 24 años y surgido de las divisiones juveniles del club, fue clave en la agónica victoria por 1-0 que Liverpool celebró como visitante contra Inter por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Ese partido disputado el pasado martes 9 en Italia fue el segundo de los cinco partidos que Jones jugó como titular de manera consecutiva y consolidó su desempeño con un rol decisivo en cuatro victorias seguidas del Liverpool, campeón defensor de la Premier League.

"Una de sus principales cualidades es que siempre quiere tener el balón en cualquier situación, y eso es muy positivo en el 99% de los casos", destacó Slot sobre Jones, quien aprovechó las lesiones del alemán Florian Wirtz y del sueco Alexander Isak además de la suspensión del húngaro Dominik Szoboszlai.

Liverpool, que marcha cuarto en la Premier League y noveno en la fase de liga de la Champions League, sufrió 9 derrotas en 12 partidos a principios de esta temporada, pero luego se recuperó y llegará al duelo de mañana contra Leeds United por la fecha 19 del torneo de la primera división inglesa a 13 puntos del líder Arsenal. (ANSA).