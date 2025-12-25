Liverpool: Slot recordó a Diogo Jota

"Es la primera Navidad sin él, pero la sensación de pérdida será especialmente intensa el sábado, cuando los dos equipos ingleses de Diogo se enfrenten por primera vez desde su trágico fallecimiento", escribió Slot en su saludo navideño a la afición del Liverpool.

Diogo Jota, quien falleció con 28 años, arribó al Liverpool justamente procedente del Wolverhampton, al cual los "Reds" recibirán este sábado 27 en el marco de la decimoctava fecha de la Premier League.

Slot, que también expresó sus más sinceros pensamientos a la familia de Diogo Jota, prometió además a la afición del Liverpool que el equipo intentará "terminar el año con buen pie".

"Hemos progresado en las últimas semanas, pero también tenemos claro, más que nadie, que todavía hay cosas que podemos mejorar", completó el DT del Liverpool, campeón defensor de la Premier League que marcha en el quinto puesto de la edición 2025-26 del torneo con 29 puntos, diez menos que el líder Arsenal. (ANSA).