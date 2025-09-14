Liverpool solo puede con el Burnley gracias a un penal en el último suspiro

El campeón de Inglaterra y actual líder, el Liverpool, necesitó un penal convertido por Mohamed Salah en el tiempo añadido para vencer fuera de casa al recién ascendido Burnley (1-0) y mantener su pleno de victorias en la cuarta jornada de la Premier League.

La estrella egipcia disparó con fuerza (90+5) frente a la zona del estadio que ocupaban sus seguidores para celebrar un nuevo triunfo.

La cuarta victoria en cuatro partidos permite al Liverpool conservar tres puntos de ventaja sobre el trío formado por Arsenal, Tottenham y Bournemouth, y cinco sobre su vecino y rival, el Everton (6°), al que recibe el próximo sábado.

Los Reds firmaron un triunfo laborioso en Turf Moor, donde la defensa de los Clarets, liderada por Maxime Estève, resistió durante mucho tiempo con rigor y valentía.

La misión del recién ascendido se complicó aún más tras la expulsión de Lesley Ugochukw por dos tarjetas amarillas. El francés cometió una fea falta sobre el argentino Alexis Mac Allister (16), obligado a salir al descanso, y una entrada tardía sobre Florian Wirtz (84).

El portero Martin Dubravka mantuvo con vida al Burnley al despejar un potente disparo de Dominik Szoboszlai (59) y luego detener un tiro de Jeremie Frimpong (90+3), bien asistido por el joven Rio Ngumoha.

El cerrojo se rompió con un centro de Frimpong que el centrocampista franco-tunecino Hannibal despejó con el brazo. Salah aprovechó para marcar su segundo gol de la temporada en la Premier League.

Los Reds deberán aumentar su nivel el miércoles para su debut en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en Anfield.

Este gran encuentro europeo debería coincidir con la primera aparición del fichaje estrella, el sueco Alexander Isak, a quien el entrenador Arne Slot decidió reservar este domingo.

El delantero sueco, llegado del Newcastle, no ha jugado un partido completo desde finales de mayo.

jta/pm/iga