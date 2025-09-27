Liverpool sufre ante el Crystal Palace su primera derrota de la temporada

Frenazo al líder Liverpool en la Premier League: los vigentes campeones de Inglaterra cayeron 2-1 en el descuento en su visita al Crystal Palace, este sábado en la 6ª jornada, y sufrieron su primera derrota de la temporada.

Eddie Nketiah (minuto 90+7) firmó el tanto de la victoria de los Eagles, en un partido en el que el Palace se había adelantado en el minuto 9 por medio del senegalés Ismaila Sarr y en el que el Liverpool creyó evitar la derrota cuando el italiano Federico Chiesa igualó en el 87.

El Crystal Palace, campeón de la última FA Cup, se pone segundo provisionalmente (12 puntos) y se aproxima a tres puntos del Liverpool (15), un equipo al que ya amargó el pasado agosto al ganarle en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

Esta derrota no pone en peligro el primer puesto del Liverpool, que está garantizado por la ventaja con la que llegó al fin de semana por su pleno de cinco triunfos en las cinco fechas anteriores, pero permite a sus perseguidores una gran ocasión para recortar la desventaja.

Detrás del Crystal Palace está ahora el Bournemouth (3º, 11 puntos), que aprovechó a medias al empatar 2-2 en el campo del Leeds (11º).

Otro beneficiado por el resbalón red en Selhurst Park es el Manchester City, ahora 4º con 10 puntos, que jugaba simultáneamente y que aplastó 5-1 al Burnley (17º), en un partido donde el protagonista positivo fue el noruego Erling Haaland con un doblete y donde el villano resultó el defensa francés Maxime Estève, que firmó dos tantos en contra para el equipo visitante.

Arsenal (5º) y Tottenham (6º), ambos con 10 puntos, tienen una gran ocasión ahora para ponerse a 2 puntos del liderato, con sus respectivos duelos del domingo en el campo del Newcastle (15º) y de este sábado contra el colista Wolverhampton (20º).

