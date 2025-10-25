Liverpool sufre su cuarta derrota consecutiva en Premier contra Brentford (3-2)

El Liverpool, vigente campeón de Inglaterra, concedió este sábado su cuarta derrota consecutiva en la Premier League, al caer 3-2 en su visita al Brentford durante la 9ª jornada.

Por detrás en el marcador desde el tanto de Dango Ouattara (5') y todavía en peor situación tras el gol en un contraataque de Kevin Schade (45'), los Reds recortaron distancias justo antes del descanso (45+5') gracias al lateral izquierdo Milos Kerkez.

Pero a falta de media hora para el final, el capitán neerlandés Virgil Van Dijk cometió una falta al límite del área, castigada con un penal que se encargó de convertir el brasileño Igor Thiago (60').

Contra las cuerdas, el Liverpool llegaba a la portería defendida por su exguardameta Caoimhín Kelleher, pero el nerviosismo impedía concretar ocasiones.

Un errático Mohamed Salah logró finalmente batir al irlandés (89') y hacer soñar a los hombres de Arne Slot con el empate, que sin embargo no llegó.

Los Reds, que al inicio de la séptima jornada eran líderes del campeonato, caen ahora a la 6ª posición con 15 puntos, a cuatro del líder Arsenal (19 puntos), que recibe el domingo al Crystal Palace.

