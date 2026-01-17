Liverpool tropieza ante el Burnley, Chelsea no falla contra el Brentford

El Liverpool puede haber dicho definitivamente adiós a las posibilidades de revalidar el título tras empatar 1-1 ante el Burnley en Anfield, mientras que el Chelsea superó por 2-0 al equipo revelación de la Premier League, el Brentford.

Es el cuarto empate consecutivo en el campeonato para los Reds, que de esta manera quedan a 12 puntos del Arsenal, aunque el líder de la Premier League tiene un partido pendiente, este sábado en Nottingham frente al Forest (17H30 GMT).

La visita del penúltimo clasificado a Anfield parecía una ocasión propicia para el Liverpool sumara los tres puntos y dominó la primera parte, teniendo premio en el minuto 42 cuando el alemán Florian Wirtz abrió el marcador.

Antes, a la media hora, el húngaro Dominik Szoboszlai falló un penal que podría haber dado una ventaja cómoda a los locales al descanso.

Wirtz tuvo un par de ocasiones al inicio del segundo periodo para sentencia, pero el ex del Leverkusen falló y fue el Burnley el que acabó marcando, por medio de Marcus Edwards, que batió de disparo cruzado al brasileño Alisson Becker (65).

El Liverpool lo intentó hasta el final y anotó de nuevo, pero el gol del francés Hugo Ekitiké fue anulado por haber tocado la pelota con la mano antes de su remate a la red (78).

En Stamford Bridge, el Chelsea logró su primera victoria desde que se sienta en el banquillo Liam Rosenior.

El portugués João Pedro (26') y Cole Palmer de penal (76') fueron los autores de los goles de los Blues, que con la victoria alcanza los 34 puntos y asciende a la sexta posición del campeonato, a dos puntos del Liverpool y uno del Manchester United en la pelea por los puestos de Champions.

En el primer partido del sábado, en el derbi de Mánchester, el United venció por 2-0 al City (goles del camerunés Bryan Mbeumo en el 64' y de Patrick Dorgu en el 76), en el debut en el banquillo local de Michael Carrick.

Con la derrota, el City queda a seis puntos del Arsenal, a falta del partido de los Gunners, e incluso podría perder la segunda plaza si el domingo el Aston Villa puntúa en casa ante el Everton (ambos están empatados a 43 puntos).

En los otros partidos del sábado, el West Ham derrotó por 2-1 al Tottenham en un derbi londinense, mientras que Sunderland y Leeds superaron en su casa al Crystal Palace y Fulham, respectivamente.