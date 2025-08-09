Liverpool va por otra consagración

Los "Reds" buscan conquistarla por decimoséptima ocasión para dedicársela al fallecido delantero portugués Diogo Jota y los "Eagles" quieren celebrar por primera vez en su historia.

El duelo que abre una nueva temporada del fútbol inglés tiene al equipo del neerlandés Arne Slot como gran candidato a la corona que dejó vacante Manchester City.

Un rival frente al cual los entrenados por el austríaco Oliver Glasner festejaron su primer título grande en 163 años de vida en la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo.

Fue el 16 de mayo al superar por la mínima a los "Ciudadanos" del español Josep Guardiola en Wembley, donde intentarán escribir un nuevo capítulo ante un rival que conquistó la Community Shield por última vez en 2022 al superar por 3-1 al City en el King Power Stadium de Leicester.

La cita mañana será en el "Templo del fútbol" y si bien Liverpool llega como favorito, Slot advierte: "Crystal Palace es un rival durísimo al que nos ha costado mucho derrotar últimamente. Nunca hay favoritos cuando todo se define en un único partido".

"Sería hermoso celebrar en el inicio de una nueva temporada", agregó el entrenador de un plantel que se reforzó y mucho en el último mercado de pases e incorporó al goleador alemán Florian Wirtz, por cuyo pase pagó 117,5 millones de euros al Bayern Leverkusen, así como también al delantero francés Hugo Ekitike, al zaguero serbo-húngaro Milos Kerkez y al neerlandés Jeremie Frimpong.

Mientras aguarda por la definición de la negociación que mantiene con Newcastle por el pase del sueco Alexander Isak, Liverpool intentará disimular la partida de algunas de sus figuras, entre las que se destacan las de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid, la del colombiano Luis Diaz al Bayern Munich y la del zaguero Jarell Quansah al Bayer Leverkusen.

Un mercado que contrasta con las escasas operaciones que realizó Crystal Palace, que invirtió apenas 2,3 millones de euros para sumar al zaguero germano-croata Borna Sosa desde Ajax y resolvió el contrato del arquero argentino Walter Benítez, desvinculado del PSV Eindhoven, logrando mantener en el plantel a dos de sus figuras como el capitán marfileño Marc Guehi (pretendido por Liverpool y Chelsea) y Eberechi Eze.

Liverpool saldrá a la cancha con un parche en su casaca que dirá "Forever 20" (Por siempre 20) en alusión al número que solía utilizar Diogo Jota, fallecido en un accidente de tránsito en España el 3 de julio junto con su hermano y también futbolista André Silva.

“Una tragedia que nos sacudió”, reconoció Slot, al destacar que “sin dudas, los que más están sufriendo por su ausencia son su esposa, sus hijos y sus padres”.

Su colega Glasner lucía optimista en la previa del partido, en la que aseguró: “Hemos reiniciado con un nivel totalmente distinto, con una mentalidad distinta a la de la pasada temporada y pienso que podemos aguardar el comienzo de la próxima de modo positivo”.

Por su condición de campeón de la FA Cup, Crystal Palace se había ganado el derecho a disputar la Europa League, pero tendrá que jugar la Conference League porque el reglamento impide que dos equipos de un mismo propietario disputen un mismo torneo, como sucedía con su hasta hace poco accionista mayoritario, el empresario estadounidense John Textor (quien también es dueño del Olympique Lyon).

Textor cedió su participación en Crystal Palace a Woody Johnson, propietario de los New York Jets de la NFL, pero lo hizo luego de vencidos los plazos, razón por la cual el club inglés decidió recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que aún no se pronunció sobre su reclamo para que le permitan disputar la Europa League.

Mientras las principales Ligas europeas se encuentran realizando amistosos de pretemporada, el fútbol inglés ya empieza a jugar "por los porotos" y otorga el primer título de la temporada en esta nueva edición de la Community Shield, cuyo calendario no se modificó pese a haberse disputado el Mundial de Clubes en Estados Unidos que, con nuevo formato y la participación de 32 equipos por primera vez en la historia, consagró campeón a Chelsea.

Mañana, otro equipo inglés celebrará y habrá que esperar a que el árbitro Chris Kavanagh pite el final (salvo que el título se defina por penales, como sucedió en las pasadas dos ediciones) para saber si celebra Liverpool en su vigesimoquinta participación en el torneo, o si Crystal Palace suma su segundo título tras la consagración en la FA Cup.

“Será un partido ideal para terminar de completar la preparación para el inicio de la próxima Premier League (en la que Liverpool recibirá el viernes 15 de agosto a Bournemouth y Crystal Palace visitará dos días después a Chelsea en la primera fecha, Ndr) en una temporada en la que el objetivo será seguir siendo competitivos y evitar cualquier tipo de lesiones”, afirma Slot.

El último duelo entre ambos se saldó con empate en un gol en mayo y fue en el marco de la trigesimoctava y última fecha de la pasada edición de la Premier que consagró campeón a Liverpool por "paliza" y que esa tarde celebró el convertido por el egipcio Mohamed Salah, goleador del torneo con 29 festejos, para empatar en el final un partido en el que el senegalés Ismaila Sarr marcó el tanto que gritaron los fanáticos de los "Eagles" en el inicio.

Si Liverpool recupera la corona, igualará la línea de Arsenal, que conquistó 17 ediciones de la Community Shield, ambos por detrás de Manchester United, que con 25 halagos es el equipo más laureado en la historia del torneo.

Para ello deberá derrotar a un Crystal Palace al que superó en 36 de los 65 partidos que animaron y frente al cual cayó apenas una vez en los últimos 16 disputados.

En el equipo de Slot se anuncian como titulares al arquero brasileño Alisson Becker y al campeón mundial argentino Alexis Mac Allister, mientras que el destino del delantero uruguayo Darwin Núñez sigue siendo un misterio.

“No tiene nada acordado, pero existe la posibilidad de que emigre”, explicó Slot al aludir a la gran cantidad de opciones con las que cuenta en ese rubro.

El colombiano Daniel Muñoz estaría en el once inicial de Crystal Palace, que se ilusiona con romper todos los pronósticos y con volver a celebrar.

