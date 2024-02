El Liverpool y Arsenal consiguieron triunfos importantes que resaltaron más después de que el Manchester City perdió terreno el sábado en la pelea por el título de la Liga Premier.

El Liverpool, líder de la liga, venció 4-1 al Brentford, mientras que el Arsenal goleó 5-0 al Burnley antes de que el City empatara 1-1 con el Chelsea.

Aún hay mucho fútbol por disputar y el City tiene un juego menos, pero un inusual desliz del campeón defensor podría ser clave en la liga.

Fue hasta que el disparo de Rodri tras un tiro desviado al 83 para que el City salvara el empate después de que su exjugador Raheem Sterling le dio la ventaja al Chelsea en la primera mitad.

“Tenemos la suficiente experiencia para saber que es el inicio de la última parte de la temporada”, indicó Rodri. “Queremos ganar, pero tenemos que examinarnos y en la primera mitad, con nuestra defensa, tenemos que ser más fuertes el resto de la temporada”.

Liverpool y Arsenal han sufrido el dolor de pelear por el City por la corona de la liga premier y saben la importancia de capitalizar sobre estos deslices.

A pesar de que el City perdió puntos, extendió su racha sin perder a 15 encuentros en todas las competencias, con 11 victorias seguidas antes del empate con el Chelsea.

City está cuatro puntos detrás del Liverpool y a dos del Arsenal, que es segundo.

Salah de vuelta

Mohamed Salah está de regresó de una lesión y de vuelta a su forma goleadora.

Aunque el retorno del delantero fue una buena noticia para el Liverpool, superar 4-1 al Brentford fue costoso para un equipo que continúa sumando lesionados.

Salah, que regresó tras estar fuera un mes por una lesión en el tendón de la corva, anotó el tercer gol del Liverpool en el Estadio Gtech Community para que el equipo se mantenga en la cima de Liga Premier.

Pero las lesiones en la primera mitad de Curtis Jones y Diogo Jota amenazan con mermar más al equipo de Jürgen Klopp en su intento de conquistar el título.

“Tenemos que ver cuanto nos va a costar —no lo sabemos aún”, reconoció Klopp. “Que Curtis no pudiera continuar te da a entender que es algo debido a que hubiera jugada a cualquier costo”.

“Diogo posiblemente se ve peor. No lo ví, pero me dicen que en las imágenes no sé bien”.

Jota tuvo que salir en camilla con una aparente lesión en la rodilla, mientras que Jones se lesionó tras recibir un golpe arriba del tobillo.

El uruguayo Darwin Núñez también salió, pero al parecer sólo fue una medida de precaución.

El club de Merseyside no cuenta con el lesionado Trent Alexander-Arnold. Thiago Alcantara y Dominik Szoboszlai, así como el portero Alisson se lesionaron en el entrenamiento del jueves y se perdieron el juego.

Presión del arsenal

La ventaja del Liverpool sobre el Arsenal es sólo de dos puntos después de la más reciente goleada de los Gunners.

Tras la victoria 6-0 de la semana pasada ante West Ham, ahora superaron 5-0 al Burnley. Bukayo Saka tuvo un doblete. Martin Odegaard, Leandro Trossard y Kai Havertz también anotaron.

Fue la sexta victoria consecutiva del Arsenal y la tercera vez que tienen al menos cinco goles en ese lapso.

Haaland frustrado

Erling Haaland falló un cabezazo para cerrar un frustrante encuentro ante el Chelsea.

En total el delantero noruego tuvo nueve disparos sin anotar. La primera vez que tiene tantos disparos sin concretar desde que llegó al City proveniente del Borussia Dortmund en el 2022.

Pero esto no preocupó al técnico Pep Guardiola.

“He jugado 11 años y anotado 11 goles, entonces no puedo darle un consejo a Erling”, indicó Guardiola. “El próximo anotará”.

Primeros cuatro

La carrera por terminar entre los primeros cuatro está cada vez más cerrada.

Aunque la pelea por el título parece que será entre el Liverpool, City y Arsenal, la batalla por clasificar a la Liga de Campeones podría tensarse.

Aston Villa regresó al cuarto lugar con la victoria 2-1 ante Fulham, mientras que el Tottenham perdió en casa 2-1 ante Wolverhampton.

Sólo dos puntos separan al Villa y los Spurs, mientras que el Manchester United podría mejorar su posibilidad de terminar cuarto con una victoria el domingo ante Luton.

Los problemas en casa del Newcastle continuaron y tuvo que recuperarse dos veces para empatar 2-2 con el Bournemouth.