Liverpool y Mac Allister noquean sobre la bocina al Forest (1-0)

Un gol de Alexis Mac Allister permitió al Liverpool imponerse sobre la bocina al Nottingham Forest (1-0) para regresar a la senda que conduce a la próxima Champions, este domingo en la 27ª fecha de la Premier League.

Los Reds estuvieron lejos de ofrecer su mejor cara en el City Ground, pero se fueron con tres puntos de oro gracias al campeón del mundo argentino.

El volante marcó dos goles en el tramo final del partido: el primero fue anulado por tocar el balón con el codo (89'), pero el segundo sí subió al marcador tras revisión del VAR, que descartó un fuera de juego del capitán Virgil van Dijk (90+7').

Ese "happy end" permite al Liverpool (6º, 45 puntos) colocarse a la altura del Chelsea (4º, 45 puntos), que no pasó del empate la víspera ante el Burnley, y del Manchester United (5º, 45 puntos) a la espera de la visita de los Red Devils el lunes al Everton.

Nottingham Forest (17º, 27 puntos) se queda dos puntos por encima del West Ham (18º, 25 puntos).

Tres días después de su victoria 3-0 en Estambul ante el Fenerbahçe en el playoff de la Europa League en el debut del entrenador Vitor Pereira, los Tricky Trees fueron dominadores en el primer tiempo ante unos Reds que no enviaron ningún disparo entre los tres palos, incapaces de conservar la posesión del balón y febriles en defensa.

Pero el Liverpool siguió vivo en el partido gracias a una intervención de Alisson ante Callum Hudson-Odoi (3'), una intercepción de Virgil van Dijk ante Igor Jesus (39') y a otra de Dominik Szoboszlai a disparo de Morgan Gibbs-White (42').