LL Cool J toma el micrófono en los MTV VMA 2025

LOS ÁNGELES (AP) — LL Cool J ha conseguido victorias, ha sido coanfitrión y actuado en el escenario de los Premios MTV a los Videos Musicales (MTV VMA por sus siglas en inglés). Ahora, el rapero-actor-autor ganador del Grammy será el anfitrión en solitario de la ceremonia de premios de 2025.

Retomará el escenario, esta vez sin Nicki Minaj y Jack Harlow, con quienes fue presentador en 2022, anunció el jueves los VMA.

También está nominado al premio al mejor hip hop por su sencillo "Murdergram Deux" con Eminem. El sencillo es parte de su álbum más reciente, "THE FORCE", que se lanzó en septiembre y fue su primer álbum en 11 años.

LL Cool J es un defensor de larga data de los VMA, habiendo ganado su primer Hombre de la Luna en 1991. Se convirtió en el primer rapero en recibir el Video Vanguard Award en 1997. También actuó en un tributo estelar al 50 aniversario del hip hop en 2023 y en una celebración por el 40 aniversario de Def Jam Records el año pasado.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre los MTV VMA de este año.

¿Cuándo son los MTV VMA?

Los VMA de 2025 se transmitirán el 7 de septiembre a las ocho de la tarde hora del Este, en vivo desde la Arena UBS en Long Island, Nueva York.

¿Puedo ver los VMA por streaming?

Sí, el programa será transmitido por CBS por primera vez, y también se emitirá simultáneamente en MTV y estará disponible para streaming en Paramount+ en Estados Unidos.

¿Quiénes están nominados para los VMA?

Lady Gaga lidera los premios de este año con 12 nominaciones, incluyendo artista del año. La cantante de “Mayhem” estuvo casi empatada con Bruno Mars, quien tiene 11 nominaciones. El dueto de ambos, “Die with a Smile”, está nominado a cuatro premios, incluyendo canción del año.

La gran cantidad de nominaciones de Gaga destrona a Taylor Swift, quien ocupó el primer lugar durante dos años. Esta vez, Swift recibió una nominación a artista del año. Ambas están acompañadas por Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Morgan Wallen y The Weeknd en esa categoría.

Gaga y Mars están seguidos por Kendrick Lamar con diez nominaciones, Rosé y Sabrina Carpenter con ocho cada una, Ariana Grande y The Weeknd con siete cada uno y Billie Eilish con seis.

Charli XCX también recibió reconocimiento con cinco nominaciones por su éxito de verano “Guess”, con Eilish.

Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Tate McRae tienen cuatro nominaciones cada uno.

¿Cómo puedo votar para los VMA?

La votación de los fans en las 19 categorías está abierta ahora en el sitio web de los VMA. La votación cierra el 5 de septiembre a las 6:00 p.m. hora del Este, excepto para la categoría de mejor artista nuevo, que aceptará votos durante el programa en vivo.

El público puede votar hasta diez veces al día hasta que cierre la votación.

¿Quién se presentará en los VMA?

Aún no se han anunciado los artistas, presentadores, invitados especiales y el destinatario del Video Vanguard Award.

El Video Vanguard Award fue otorgado a Katy Perry el año pasado. Los destinatarios anteriores incluyen a Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj y Madonna.