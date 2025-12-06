Llama olímpica inicia su gira italiana previa a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina

ROMA, 6 dic (Reuters) -

La llama olímpica comenzó el sábado su viaje por Italia desde Roma, dando inicio a un relevo de dos meses de cara a los Juegos de Invierno de 2026.

Tras encenderse en noviembre en la antigua Olimpia, cuna griega de los Juegos de la Antigüedad, y entregarse a los organizadores italianos esta semana, la antorcha partió el sábado del histórico Stadio dei Marmi de Roma.

Inaugurado en 1932 como parte del monumental proyecto de ciudad deportiva del dictador italiano Benito Mussolini, el estadio está rodeado por 60 estatuas de atletas de mármol de Carrara, de unos 4 metros de altura cada una, donadas por ciudades italianas durante la época fascista.

El nadador italiano Gregorio Paltrinieri, ganador de una medalla olímpica, fue el primer portador de la llama olímpica en su recorrido por Italia, de 12.000 kilómetros. Le siguieron la ex esgrimista Elisa Di Francisca y el medallista de oro en salto de altura Gianmarco Tamberi.

El jugador de baloncesto Achille Polonara, que lucha contra la leucemia, acompañó a la antorcha en su salida del Estadio dei Marmi.

La antorcha recorrerá las 110 provincias italianas y más de 300 municipios, y se detendrá en 60 ciudades antes de llegar a Milán para la ceremonia de apertura, el 6 de febrero.

Los Juegos, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, serán copatrocinados por Milán y la estación dolomítica de Cortina d'Ampezzo.

Unos 10.000 portadores de la antorcha portarán la llama con uniformes blancos con un dibujo rojo y amarillo que recuerda la llama olímpica.

La llama pasará por lugares emblemáticos como el Coliseo, el Vaticano, el Gran Canal de Venecia y la Piazza del Campo de Siena, y pasará la Navidad en Nápoles.

El 26 de enero estará en Cortina d'Ampezzo, exactamente 70 años después de la ceremonia inaugural de los Juegos de 1956 en el mismo lugar, antes de concluir su recorrido en el estadio San Siro de Milán. (Reporte de Giselda Vagnoni; editado en español por Javier Leira)