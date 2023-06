Llarena dicta orden de detención nacional contra Ponsatí por no justificar su plantón al Supremo el 24 de abril

El instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención nacional contra la ex consejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí al considerar que no ha justificado con una causa legítima que no compareciera ante el Tribunal Supremo (TS) el pasado 24 de abril para que se le comunicara su procesamiento por un delito de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Europa Press