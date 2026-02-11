Llega a Caracas el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright

Esta es la visita de mayor nivel enfocada en política energética a Venezuela, por parte de Washington, en casi tres décadas, mientras el gobierno de Donald Trump realiza su primera evaluación in situ de la industria petrolera que propone reconstruir.

Wright fue recibido por la embajadora Laura F. Dogu y personal de la recién reabierta embajada estadounidense en Venezuela.

Su agenda incluye reuniones con la presidenta interina y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, otros altos funcionarios y ejecutivos en Caracas de empresas como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

La visita se produce un día después de que EE. UU. emitiera una licencia general autorizando la exploración y producción de petróleo y gas en el país sudamericano.

Antes de viajar a Caracas, Wright expresó al portal Politico su insatisfacción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), describiéndola como una empresa que hace 30 años era "altamente profesional y técnicamente competente", pero que ha perdido esas cualidades debido a la corrupción y mala gestión.

Anunció planes para iniciar un diálogo con las autoridades venezolanas sobre el futuro liderazgo y mejoras en la gestión de la estatal petrolera, con el fin de atraer inversiones privadas y revivir la producción.

Asimismo, elogió las recientes enmiendas a la ley de hidrocarburos aprobadas por las autoridades interinas, que otorgan mayor control operativo y flujo de caja a compañías extranjeras, como un signo positivo en las relaciones bilaterales.

La embajada estadounidense destacó que la visita avanza la visión del presidente Trump de una Venezuela próspera, donde el sector privado de Estados Unidos impulse el petróleo, modernice la red eléctrica y desbloquee el potencial económico del país.

