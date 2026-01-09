Llega a Cuba nuevo barco de petróleo procedente de México

Un petrolero llegó este viernes a La Habana cargado con 85.000 barriles de crudo procedente de México, país que suministra hidrocarburos a Cuba, en el contexto de la crisis en Venezuela.

El petrolero Ocean Mariner salió el 5 de enero de la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Pajaritos en el puerto de Coatzacoalcos (este), con destino a la refinería Ñico López en La Habana, dijo a AFP Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas.

Pemex no confirmó esta información ante una solicitud de la AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió esta semana que ante la crisis que afronta Venezuela, "evidentemente México se vuelve un proveedor importante" de la isla comunista.

La mandataria respondió en su habitual conferencia a una pregunta sobre un reporte del diario británico Financial Times que reveló que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela.

La mandataria dijo que estas entregas se hacen bajo contratos o un esquema de "ayuda humanitaria", pero su gobierno no ha hecho públicos estos convenios ni la manera en que La Habana paga el crudo.

La llegada del Ocean Mariner a Cuba ocurre en un contexto de suma tensión por la captura de Nicolás Maduro en Caracas y el control que Estados Unidos ha tomado del petróleo de Venezuela, que hasta hace unos meses fue el principal proveedor de crudo para Cuba.

Desde el año 2000, Cuba aseguró con Venezuela su suministro de petróleo mediante un acuerdo firmado con el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), a cambio del envío de médicos, maestros y otros profesionales a la nación sudamericana.

Trump aseguró recientemente que Cuba "está a punto de caer", y amenazó a México con ataques terrestres contra los cárteles de la droga.

Es un aviso para la presidenta de que "si México no actúa más enérgicamente contra el narcotráfico, se podrían parar las negociaciones" del TMEC, previstas para este año, dijo a AFP el experto en seguridad nacional y fuerzas armadas, Raúl Benítez Manaut.

Además es un alerta de "que van a empezar a presionar muchísimo al gobierno de México porque corte el abastecimiento de petróleo a Cuba".

En septiembre, Pemex informó a la Comisión de Valores de Estados Unidos que su subsidiaria Gasolinas Bienestar envía desde 2023 petróleo a la isla caribeña y que en los primeros nueve meses del año exportó 17.200 barriles diarios de crudo, por un valor de US$400 millones.

