Llega a Cuba primer vuelo de 2026 con 170 migrantes expulsados de EE. UU.

A bordo viajaban 170 personas (153 hombres y 17 mujeres), según el Ministerio del Interior de Cuba. Esta es la primera repatriación del año, tras la interrupción de operaciones en enero debido a las persistentes tensiones diplomáticas entre Washington y LA NACION.

Las autoridades cubanas señalaron que tres de los expulsados fueron detenidos a su llegada bajo sospecha de haber cometido delitos antes de salir del país caribeño. El vuelo, operado por una aerolínea chárter estadounidense, se produce casi dos meses después de la última repatriación de 2025, que tuvo lugar el 19 de diciembre con 128 personas a bordo.

Al confirmar la operación, el gobierno cubano reafirmó su compromiso con la "migración regular, segura y ordenada", advirtiendo sobre los riesgos asociados a las salidas ilegales.

Los vuelos de deportación, suspendidos en 2020, se restablecieron en la primavera de 2023 en virtud de los acuerdos migratorios bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. (ANSA)