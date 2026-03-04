Llega a Venezuela el secretario del Interior de EE. UU. para reunión con presidenta

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó a Venezuela este miércoles para reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en una agenda que incluye conversaciones sobre el sector minero, informó la embajada estadounidense.

Varios funcionarios estadounidenses de alto nivel han visitado Venezuela desde que Rodríguez asumiera el poder de forma interina el 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

Caracas avanza en el restablecimiento de su relación diplomática con Washington y concreta acuerdos comerciales en el sector energético.

El Parlamento aprobó una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera y ahora trabaja en una nueva legislación minera, uno de los temas central en la visita de Burgum.

"El secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras", escribió en X la jefa de la misión diplomática estadounidense en Caracas, Laura Dogu.

La diplomática detalló que la visita es parte de un plan de tres fases diseñado por Estados Unidos para Venezuela.

Donald Trump dice controlar el país caribeño y ha expresado su satisfacción con la administración de Rodríguez.