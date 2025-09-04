Llega a Venezuela instalación flotante para proyecto petrolero de China Concord: fuentes

Por Marianna Parraga y Chen Aizhu

4 sep (Reuters) - La primera instalación flotante para producir petróleo en un proyecto de US$1000 millones operado por China Concord Resources Corp en Venezuela ha llegado al Lago de Maracaibo, la segunda región productora más grande del país, según dos fuentes e imágenes.

China Concord Resources Corp (CCRC) está progresando en un plan para aumentar la producción de dos campos petroleros clave en el occidente de Venezuela —Lago Cinco y Lagunillas Lago—, con la meta de alcanzar 60.000 barriles por día (bpd) a finales de 2026, desde los 12.000 bpd actuales.

El proyecto implica una inversión excepcional de una empresa privada china en el país miembro de la OPEP, que está bajo sanciones por Estados Unidos.

CCRC comenzó a negociar el año pasado con la estatal PDVSA su participación en los campos petroleros bajo un contrato de producción compartida de 20 años.

La empresa ha enviado personal chino especializado en el desarrollo de yacimientos, con el objetivo de reabrir rápidamente unos 100 pozos y recuperar la producción de crudo, que se había paralizado en gran medida en los últimos años debido a la falta de inversión.

El taladro Alula, una plataforma marina autoelevable para perforar en aguas someras, llegó al Lago de Maracaibo la semana pasada desde el puerto chino de Zhoushan, según datos de monitoreo de buques, fotos y videos vistos por Reuters.

La plataforma es la primera gran infraestructura que se instala en años en el Lago de Maracaibo. La plataforma flotante pasó el fin de semana bajo el puente del Lago de Maracaibo con la ayuda de un remolcador en ruta a su ubicación final en Lagunillas, según muestra uno de los videos.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se espera que Lago Cinco y Lagunillas Lago produzcan una mezcla de petróleo ligero y pesado, con crudo ligero destinado a PDVSA y crudo más pesado a China, según informaron fuentes a Reuters el mes pasado.

PDVSA, que controla las empresas mixtas y contratos petroleros en Venezuela, ha estabilizado la producción de crudo en alrededor de 1 millón de bpd este año. Las exportaciones alcanzaron un máximo de nueve meses el mes pasado, al situarse en unos 966.500 bpd.