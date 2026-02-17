Llega a Venezuela jefe de la diplomacia de Catar, mediador clave con EEUU

El primer ministro y jefe de la diplomacia catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó el martes a Venezuela para una visita oficial en momentos de fuerte presión de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Catar ha fungido durante años como un mediador clave en negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas relaciones están rotas desde 2019.

Delcy Rodríguez asumió funciones de forma temporal tras la incursión militar estadounidense que capturó a Maduro el 3 de enero y, desde entonces, Caracas y Washington avanzan en el restablecimiento de relaciones.

El primer ministro "se encuentra en una visita oficial a nuestro país con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales", indicó Gil en la plataforma Telegram. El canciller lo recibió a su arribo al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La televisión estatal mostró imágenes de su llegada y aseguró que este viaje se enmarca en una agenda de "diplomacia de paz" que impulsa la presidenta encargada, sin dar mayores detalles.

Tras la caída de Maduro, Estados Unidos ha dicho estar a cargo de este país, que tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno de Rodríguez.

Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios, desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), por lo que el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar.

Asimismo, Doha ha sido actor clave en varios procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, donde oenegés denuncian que aún quedan más de 600 detenidos arbitrariamente.

Rodríguez agradeció el 8 de enero a Catar, junto con España y Brasil, por sus gestiones para mediar en un "número importante" de liberaciones. Sin embargo, el proceso avanza lentamente y los presos políticos que salen de prisión quedan sometidos a libertad condicional.

La Asamblea Nacional de Venezuela debate una ley de amnistía, que será sometida a votación este jueves.