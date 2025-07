Llega el primer grupo de inmigrantes a centro de detención en los Everglades de Florida

Ha llegado el primer grupo de inmigrantes a un nuevo centro de detención en los Everglades de Florida que los funcionarios han apodado "Alcatraz con Caimanes", informó un portavoz del fiscal general republicano del estado.

"Hay personas allí", afirmó Jae Williams, portavoz del fiscal general James Uthmeier, a The Associated Press. No proporcionó de inmediato más detalles sobre el número de detenidos o cuándo llegaron.

"Próxima parada: de regreso a donde vinieron", escribió Uthmeier en la plataforma de redes sociales X el miércoles. Se le ha acreditado como el arquitecto detrás de la propuesta de los Everglades. Las solicitudes de información adicional de la oficina del gobernador republicano Ron DeSantis y de la División de Manejo de Emergencias de Florida, que está construyendo el sitio, no habían sido respondidas temprano en la tarde del jueves.

La instalación, en un aeropuerto utilizado para entrenamiento, tendrá una capacidad inicial de aproximadamente 3000 detenidos, indicó DeSantis. El centro fue construido en ocho días y cuenta con más de 200 cámaras de seguridad, más de 8500 metros (28.000 pies) de alambre de púas y 400 personal de seguridad.

Los inmigrantes que sean arrestados en Florida bajo el programa 287(g) del gobierno federal serán llevados a la instalación, según un funcionario de la administración Trump. El programa es dirigido por Inmigración y Control de Aduanas y permite a los oficiales de policía interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para una posible deportación.

Se espera que la instalación se expanda en incrementos de 500 camas hasta que tenga un estimado de 5000 camas para principios de julio.

Grupos ambientalistas y tribus nativas han protestado contra el centro, argumentando que es una amenaza para el frágil sistema de los Everglades, sería cruel para los detenidos debido al calor y los mosquitos, y está en tierras que las tribus consideran sagradas.

También está ubicado en un lugar propenso a lluvias intensas frecuentes, que causaron algunas inundaciones en las tiendas de campaña el martes durante una visita del presidente Donald Trump para marcar su apertura. Los funcionarios estatales dicen que el complejo puede soportar un huracán de categoría 2, que tiene vientos de entre 154 y 177 kph (96 y 110 mph), y que los contratistas trabajaron durante la noche para reforzar las áreas donde ocurrió la inundación.

DeSantis y otros funcionarios estatales dicen que ubicar la instalación en los rudos y remotos Everglades de Florida está destinado a ser un elemento disuasorio, y nombrarlo en honor a la notoria prisión federal de Alcatraz, una fortaleza isleña conocida por sus brutales condiciones, busca enviar precisamente ese mensaje.

Es otra señal de cómo la administración Trump y sus aliados están confiando en tácticas de miedo para tratar de persuadir a las personas en el país ilegalmente a que se vayan voluntariamente. Funcionarios estatales y federales han promocionado los planes en las redes sociales y en medios conservadores, compartiendo un meme de un complejo rodeado de alambre de púas y "vigilado" por caimanes con sombreros etiquetados "ICE" para Inmigración y Control de Aduanas. El Partido Republicano de Florida ha comenzado a recaudar fondos con el centro de detención, vendiendo camisetas y enfriadores de cerveza con el nombre de la instalación. ___________________________________ Anderson reportó desde St. Petersburg, Florida. Payne reportó desde Tallahassee, Florida. La reportera de Associated Press Gisela Salomon en Miami contribuyó. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.