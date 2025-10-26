Llega una nueva patera con 25 migrantes a la zona de S'Estufador, en Formentera

Formentera, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

Una nueva patera ha llegado a Baleares este domingo, en concreto, a la zona de s'Estufador, en Formentera, con 25 migrantes a bordo. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 11.10 horas de este domingo se ha rescatado a 25 personas, todas de origen magrebí a excepción de dos, de origen asiático, en la zona de S'Estufador (Playa de Es Migjorn), en Formentera. En el operativo han intervenido efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) nº 3. Además, esta mañana, a las 08.28 horas, se ha rescatado a 16 personas de origen subsahariano y magrebí en la Playa de Es Migjorn, y, posteriormente, a las 10.52, a otras diez personas de origen magrebí, en la zona Ses Pesqueres Altes (Pilar de La Mola).