Llegada del alemán Woltemade al Newcastle, ¿abre la puerta del Liverpool a Isak?

El delantero centro alemán Nick Woltemade, de 23 años, fichó por el Newcastle procedente del Stuttgart, anunció el club inglés este sábado, un movimiento que se interpreta como el paso previo de la venta del sueco Alexander Isak al Liverpool.

Aunque no se ha comunicado el monto del traspaso, medios ingleses y alemanes lo cifran entre 75 y 90 millones de euros (entre 87,5 y 105 millones de dólares), incluidos bonus, lo que supone un récord para el club de la Premier League.

"Corresponde exactamente al perfil que buscábamos: fuerte en numerosos aspectos, con grandes aptitudes técnicas y que ya ha demostrado ser una verdadera amenaza en uno de los mejores campeonatos europeos", se felicitó el técnico de las "Urracas" Eddie Howe.

Formado en el Werder Bremen, el delantero germano llegó al Stuttgart hace solo un año, cuando expiró su contrato con su club formador, y se convirtió en una pieza fundamental del equipo suabo en la segunda parte de la temporada pasada.

De finales de enero a junio, Woltemade anotó 8 goles (de un total de 12 en toda la temporada) y fue clave en la conquista de la Copa alemana, marcando en semifinales y la final.

Su buen rendimiento le llevó a debutar con la selección alemana en la Final Four de la última Liga de Naciones en junio y ha sido convocado de nuevo por el seleccionador Julian Nagelsmann para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2026 frente a Eslovaquia e Irlanda del Norte (4 y 7 de septiembre).

También jugó este mismo verano la Eurocopa sub-21, en la que Alemania perdió la final contra Inglaterra, pero Woltemade acabó como máximo goleador del torneo con 6 tantos.

Cuarto en la última Premier League, el Newcastle jugará la próxima Liga de Campeones y tendrá como rivales en la liguilla inicial, entre otros, al vigente campeón París SG y a Barcelona y Athletic Club.

La llegada del alemán podría suponer el final del culebrón Isak, enfrascado en un pulso con el Newcastle por el deseo del goleador sueco de fichar por el Liverpool.

Según la prensa británica, el Newcastle habría rechazado una oferta del Liverpool por el jugador de 130 millones de euros (unos US$152 millones).

