Llegan a Caracas otros 205 venezolanos deportados por EEUU

Vuelo 54 de migrantes expulsados.

El avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa llevó a los migrantes expulsados de Estados Unidos hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Tras una escala en Honduras, esta vez llegaron a Venezuela 21 mujeres y 184 hombres, informó el Ministerio de Relaciones Interiores, que suele organizar un riguroso programa de seguridad para recibir a los repatriados. Todos son sometidos a revisiones de antecedentes policiales, entrevistas y chequeos.

Son recibidos por el programa social Gran Misión Vuelta a la Patria, presidido por la ex modelo italiana Camilla Fabri, esposa del ministro de Industrias, el empresario colombiano Alex Saab.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Guardia Nacional procesaron los datos de los recién llegados antes de trasladarlos a sus lugares de origen en Venezuela. (ANSA).

